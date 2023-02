Une semaine dans le monde en 7 photos, du 11 au 17 février 2023

Le jeudi 16 février, un bateau transportant soixante-neuf réfugiés rohingyas s'est échoué sur la plage de Lampanah, dans la province indonésienne d'Aceh. Alors que près d'un million de Rohingyas se trouvent désormais dans des camps de réfugiés insalubres au Bangladesh, après avoir fui la violente répression amorcée par l'armée du Myanmar en 2017, ils sont désormais de plus en plus nombreux à essayer de quitter le pays, dans des conditions toujours plus précaires. D'après Human Rights Watch, l'année 2022 pourrait avoir marqué l'une des plus meurtrières en mer pour les Rohingyas.