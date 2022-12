La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, tient une conférence de presse lors du sommet du Conseil européen à Bruxelles (Belgique), le 15 décembre. La vice-présidente grecque du Parlement européen, Éva Kaïlí, et trois autres personnes ont été inculpées et écrouées dimanche 11 décembre en Belgique dans une enquête sur des soupçons de corruption en lien avec le Qatar au sein de cette institution. Le parquet fédéral a fait état de la saisie, au total, de plusieurs centaines de milliers d'euros en trois lieux différents. Roberta Metsola a lancé un plan en dix points censé redonner de la crédibilité au Parlement et combler les carences mises en évidence par cette enquête.