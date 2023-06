L'ex-chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi est mort ce 12 juin à l'âge de 86 ans. Atteint d'une leucémie, il était hospitalisé depuis le vendredi 9 juin. Il Cavaliere a dirigé pendant plus de neuf ans l'Italie, laissant une empreinte profonde sur la vie politique du pays, en raison de son style mais aussi des scandales et mises en cause judiciaires qui ont émaillé son parcours.