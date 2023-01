Aux frontières de l'absurde

«Après avoir fait les images de drone, je me retrouve seul. Et pour moi, terminer le cycle des vingt-quatre heures donne un caractère poétique et complète l'action. Un pays d'un habitant, 100 mètres carrés et une journée de long, non seulement ça sonne bien, mais en plus le fait de rester un jour me fait me sentir extrêmement stupide. Imaginez une personne enfermée dans un cercle pendant une journée, dans un cercle peint sur le sol dans un champ à ciel ouvert. C'est tellement absurde que je trouve cela merveilleux.»