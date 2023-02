Les grandes étapes de la guerre en Ukraine, en photos

Le 24 février 2022, la Russie de Vladimir Poutine envahissait l'Ukraine. Depuis un an, les bombardements, les destructions, les offensives et les massacres rythment le quotidien des habitants de Boutcha, Kiev, Donetsk, Marioupol ou encore Bakhmout. Les morts, civils ou militaires, russes ou ukrainiens, se comptent déjà en centaines de milliers selon les estimations communiquées par le chef de l'armée norvégienne le 22 janvier. Loin de s'apaiser, le conflit se durcit, les combats s'intensifient et les pertes humaines se multiplient. Retour sur les photos qui ont marqué les douze premiers mois de cette guerre et qui en retracent les grandes étapes.