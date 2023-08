Un photographe observe le monde extérieur depuis les fenêtres des mosquées

«J'avais envie d'accorder autant d'importance au paysage et à l'intérieur de la mosquée. Il fallait donc que le premier plan et l'arrière-plan soient nets pour ne pas que l'on regarde plus l'intérieur ou l'extérieur. Quand on regarde un paysage avec nos yeux, tout est net. Je voulais donner cette même possibilité au spectateur afin qu'il voie tous les détails et puisse regarder cette image photographique plus longtemps que l'on ne le fait habituellement.



Ma sélection des images se fait avant même d'aller photographier. J'effectue beaucoup de repérages à distance, numériquement et sur place. Cela me permet de me faire une idée et de trouver les bonnes fenêtres: claires et larges. J'ai ensuite besoin de conditions météorologiques précises. Je viens donc à une heure particulière, qui dépend du placement de la fenêtre et de la position du soleil. Je photographie des vues de l'intérieur et des vues de l'extérieur pour avoir une unité de lumière, et je les assemble ensuite par ordinateur. Je travaille donc assez lentement.



À l'issue de la prise de vue, je mène un gros travail de post-production pour retrouver la sensation, la texture, et la lumière du lieu. Lors des expositions, les tirages sont présentés en grand format pour inviter à la contemplation et permettre aux gens de s'immerger dans ces espaces.»