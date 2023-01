«Chers défenseurs! Je vous souhaite à tous une bonne santé et la victoire la plus rapide possible! Je crois que ce serait le meilleur cadeau de Nouvel An pour tous les peuples! Nous tous, les enfants, voulons que la guerre se termine le plus vite possible et que le ciel soit bleu, que le soleil brille et que ce soleil brille tellement fort que jamais plus obus ni roquettes n'y volent à nouveau et ne détruisent nos villes et nos villages. Nous voulons tous vivre dans un pays libre et heureux!»