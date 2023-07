Jane Birkin, l'infatigable

Jane Birkin est d'abord actrice. Elle apparaît pour la première fois au cinéma en Angleterre en 1965 dans le film Le Knack… et comment l'avoir de Richard Lester, œuvre primée par la Palme d'or au Festival de Cannes. Elle est réellement révélée au grand public en 1966, dans Blow-Up de Michelangelo Antonioni, film qui obtient lui aussi la récompense suprême sur la Croisette l'année suivante. Jane Birkin continue sa carrière en France, et rencontre en 1968 sur le tournage du long-métrage de Pierre Grimblat, Slogan, celui avec qui elle formera pendant onze ans un couple médiatisé, Serge Gainsbourg. Elle participe à un de ses films, Je t'aime moi non plus, en 1976