New York: la vie avant le crack

Dans les années 1980, Jamel Shabazz parcourait les rues de son New York natal pour photographier les jeunes noirs qu'il rencontrait. Vingt ans plus tard, le photographe s'est rendu compte que ces images optimistes et insouciantes racontaient en réalité une époque révolue, celle qui précédait les ravages de l'épidémie de crack et de la guerre contre la drogue. En 2005, il publie un premier livre sur le sujet, A Time Before Crack, récemment remanié et réédité chez powerHouse.