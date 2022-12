Les guerres et protestations de l'année 2022 en images

Des peuples autochtones de tout le Brésil se sont réunis pour la 18e édition du Campement Terre Libre, à Brasilia, le 6 avril 2022. Pendant dix jours, des milliers d'entre eux sont venus réclamer une plus grande protection de leurs terres et de leurs droits et dénoncer, entre autres, l'orpaillage illégal et la destruction de l'environnement. Les peuples indigènes représentent moins de 1% de la population du Brésil, mais leurs réserves occupent environ 13% du territoire.