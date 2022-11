Des graines comme vous n'en avez jamais vues

«Les graines sont minuscules et pour en faire des portraits, comme pour des êtres humains, il me fallait me rapprocher d'elles. Une graine de laitue, par exemple, ne fait pas plus d'un millimètre. À l'époque, Olympus était le mécène de Tendance Floue. Ils ont mis à ma disposition du matériel scientifique, à savoir une loupe stéréomicroscopique qui ressemble à un microscope et qui est binoculaire. Le cadrage et la mise au point se font en regardant par le viseur ou sur un écran d'ordinateur. Dans l'axe optique, j'ai branché un appareil photo –sans son objectif, évidemment. Sur la platine, on pose ensuite la graine et on peut éclairer plus ou moins fortement par en dessous ou par au-dessus. On peut également zoomer sur l'échantillon. Plus la graine est petite, plus la profondeur de champ est faible. Par conséquent, la plus grande difficulté réside dans la mise au point, qui est très délicate. Il y a tout un processus qui prend pas mal de temps, environ dix à quinze minutes à chaque prise de vue.»