Le Ghana, poubelle textile des pays industrialisés

«Le Ghana –qui est un pays très corrompu– ouvre facilement ses portes contre de l'argent. Dans l'inconscient collectif, l'idée semble généreuse, on pense que c'est bien d'envoyer des produits dans des pays dans le besoin, mais ces ouvrages ont une qualité de plus en plus médiocre (soit parce qu'il s'agit de fast fashion soit parce qu'ils ont déjà été revendus plusieurs fois et ont donc été beaucoup portés) et il y en a tellement que leurs prix sont cassés, et que la production locale de textile devient, elle, de plus en plus chère et donc de plus en plus inabordable pour les Ghanéens.»