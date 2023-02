Les corneilles, des oiseaux fascinants aux multiples secrets

C'est au cours d'une partie de Pokémon Go que Marie-Lan rencontre Frédéric Jiguet, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et spécialiste des corvidés. Le scientifique a été chargé par la mairie de Paris de baguer des corneilles parisiennes. Quand il met une corneille dans les mains de Marie-Lan, sa vie bascule. Dès le lendemain, celle qui se qualifie de «geek asociale» se met en tête de photographier toutes les corneilles, alors baguées de 1 à 350.

Au fil des jours et de ses rencontres avec ces oiseaux, la «Femme corneille» découvre le monde caché d'un animal désormais considéré comme le plus intelligent sur Terre après l'être humain, devant les grands singes. Les corneilles vivent en couple toute leur vie, pratiquent le «chant des morts», fabriquent des outils, résolvent des équations complexes, se transmettent des informations d'une génération à l'autre et communiquent entre elles.

Au travers de cette histoire, Geoffrey Le Guilcher, journaliste et auteur, et Camille Royer, illustratrice, changent notre regard sur les maîtres du ciel de Paris, un animal avec qui nous interagissons depuis la nuit des temps.

La Femme corneille est parue chez Futuropolis le 8 février 2023.