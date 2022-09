Le roi Abdallah d'Arabie saoudite et la reine arrivent pour un repas à Buckingham Palace, le 30 octobre 2007. Dix ans plus tôt, en 1998, Elizabeth II avait invité le régent Abdallah dans sa résidence secondaire, le château de Balmoral, en Écosse. Elle l'avait emmené faire un tour en voiture plein gaz et le futur roi, effaré, avait alors imploré son interprète de demander à la reine de ralentir (cette histoire a été racontée sur Slate). Le roi Abdallah est mort le 23 janvier 2015.