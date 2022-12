En images, les gestes de protestation lors de la Coupe du monde au Qatar

Si sur le terrain, la FIFA prohibe les couleurs du drapeau LGBT+, dans les tribunes aussi, ces teintes sont sources de tension. Un supporter américain qui assistait à la rencontre entre les États-Unis et l'Iran et arborait un brassard multicolore s'est ainsi fait exfiltrer du stade manu militari par des policiers qataris. Quelques jours avant pourtant, la FIFA avait assuré que ces symboles ne seraient plus interdits dans les gradins et que les consignes avaient été transmises aux forces de sécurité du Qatar.