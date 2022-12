En 2022, une planète Terre toujours plus menacée

«J'ai pris cette photo à Miankaleh, en Iran, le 12 mars 2021. En 2019-2020 et 2020-2021, des milliers d'oiseaux sont morts dans le lagon de Miankaleh en raison du manque d'eau et de sa contamination par diverses toxines. Cette photo montre les efforts des forces environnementales pour collecter les corps des animaux et empêcher la propagation de cette maladie. L'année suivante, en 2021-2022, nous avons heureusement vu le retour des oiseaux. Ils rejoignent cette zone humide de début octobre à fin mars avant de migrer à nouveau.

Je suis né dans une province très verte et magnifique d'Iran et photographier la nature et la faune est quelque chose que j'aime depuis que je possède un appareil photo. La zone humide de Miankaleh est détruite par les changements climatiques, et il est de mon devoir en tant que photographe de mettre en lumière ces problèmes et d'enregistrer ces événements pour l'histoire.

Je veux empêcher la destruction complète de la zone humide et la catastrophe environnementale potentielle en montrant les problèmes et les menaces qui pèsent sur ces magnifiques lieux naturels. Je rapproche la mort de cette zone humide à celle de la Terre et du monde humain. Et cette image souligne que cela peut se produire partout dans le monde.»