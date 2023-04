L'Iran à travers l'objectif de femmes photographes

Newsha Tavakolian est membre de l'agence Magnum depuis 2019. Elle commence à travailler pour la presse iranienne à l'âge de 16 ans, couvrant guerres et questions sociales. Au fil du temps, sa pratique devient plus artistique et conceptuelle. Elle ne cherche jamais à communiquer un message de façon frontale, préférant un langage métaphorique. La série Écoutez met ainsi en scène des chanteuses iraniennes qui, selon les lois en vigueur depuis la révolution de 1979, ne peuvent plus se produire en solo ni enregistrer un disque en leur nom, contrairement à leurs homologues masculins. «Pour moi, la voix d'une femme représente un pouvoir. Si vous la faites taire, cela déséquilibre la société et déforme tout. Cette série fait écho aux voix de ces femmes réduites au silence. J'ai invité des chanteuses iraniennes à se produire devant mon objectif, alors que le monde ne les a jamais entendues», explique la photographe. Dans toute son œuvre, dont la série Pages vierges d'un album photo iranien, elle s'applique à rendre compte de la coexistence, dans la société contemporaine iranienne, de deux forces antagonistes: l'une s'efforce de faire avancer les choses, l'autre met tout en œuvre pour empêcher le progrès.