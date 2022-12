Les images insolites, c'est aussi ces moments de tendresse entre un gardien et deux éléphanteaux du refuge de Reteti, dans le district de Samburu, au Kenya, le 12 octobre 2022. Un peu de réconfort, alors qu'un afflux massif d'éléphanteaux orphelins et abandonnés a submergé le sanctuaire. À cause d'une sécheresse d'une ampleur inédite depuis quarante ans, les rivières se sont asséchées, poussant leurs mères, épuisées, à les abandonner ou à les perdre.