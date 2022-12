Les inondations monstres au Pakistan ont marqué l'année 2022. Et pour cause: le pays, qui émet moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre, est l'une des nations les plus vulnérables au changement climatique. Une injustice qui a un coût: les inondations de cet été ont affecté 33 millions de personnes, causé la mort de plus 1.700 d'entre elles et détruit des centaines de milliers de maisons.

Ici, de jeunes enfants assis sur une antenne parabolique affrontent les inondations dues aux moussons dans le district de Jafarabad (province du Baloutchistan) le 26 août 2022.