La cartographie est politique: la preuve par trois ouvrages

Depuis le livre pionnier d'Yves Lacoste, il est une évidence que la géographie sert d'abord à faire la guerre. On pourrait ajouter qu'elle sert aussi à commander, à diriger, etc…

Pendant longtemps, les cartes sont restées un simple outil sans qu'il y ait une réflexion autour de cette modalité de représentation de l'espace. Mais l'irruption de la géographie radicale vient montrer que la cartographie peut aussi permettre de contester ce même pouvoir, autant qu'un simple moyen de donner à voir des données plus ou moins complexes.

«Les Cartes murales de Vidal-Lablache», le poids d'une vision

L'ouvrage Les Cartes murales de Vidal-Lablache, présenté par Jacques Scheibling et Caroline Leclerc, souligne combien ces cartes ont été, dans les salles de classe, un moyen de donner une représentation figée du pouvoir et surtout des frontières. Les premières ont été réalisées par l'un des pionniers de la géographie institutionnelle, Paul Vidal-Lablache (1845-1918). En opposition aux propositions du géographe libertaire Élisée Reclus, il propose une vision classique de la géographie.

Ses premières cartes sortent des presses en 1885. Elles sont destinées aux élèves de primaire et vantent le roman national. Il s'agit, comme le montrent Jacques Scheibling et Caroline Leclerc, d'une géographie figée servant à localiser et à énumérer des lieux. Rapidement, Paul Vidal-Lablache leur donne une nouvelle dimension en inscrivant la description physique et les conditions naturelles comme des aspects centraux de la géographie.

Les cartes demeurent des instruments au service de l'explication, pour que les enseignants puissent montrer aux élèves les grands aspects physiques et naturels de la France et du reste du monde. Et ses cartes sont devenues des classiques: la France des fleuves, des villes ou du climat, voire des chemins de fer, restent encore aujourd'hui des modèles.

En revanche, Paul Vidal-Lablache s'est fait l'apôtre de la France coloniale, en proposant une cartographie de l'Empire qui a aujourd'hui disparu –les cartes des possessions françaises outre-mer ont un aspect relativement désuet, en dehors de leur valeur historique, puisqu'elles montrent le poids de la mentalité coloniale des universitaires français à la Belle Époque.

Paul Vidal-Lablache et ses épigones proposent des cartes du continent européen vu d'abord sous l'angle physique et agricole, avant d'en représenter les dimensions industrielles et politiques, puis de procéder de la même manière avec le reste du monde. Leur lecture semble aujourd'hui figée, appartenir à un autre temps et à un autre mode de représentation du monde. Mais l'ouvrage permet de souligner combien ces cartes ont façonné les mentalités en servant à former des générations d'écoliers.

Les Cartes murales de Vidal-Lablache Jacques Scheibling et Caroline Leclerc Éditions Armand Colin 156 pages 29 euros Paru le 26 octobre 2022

«L'Atlas gastronomique de la France», balade de mets en mets

L'Atlas gastronomique de la France possède quant à lui, a priori, un caractère ludique. L'auteur, le géographe Jean-Robert Pitte, ne cache pas une passion quasi hédoniste pour la nourriture et la boisson, mais aussi pour l'analyse géographique de la production alimentaire et viticole –l'auteur a d'ailleurs publié une géographie de la France de la vigne et du vin.

Cet atlas permet de se balader dans l'histoire et les lieux de cette passion nationale qu'est celle de bien manger et de bien boire. Il remonte aux origines, décrivant les prémices antiques, les nouveautés liées à la découverte des Amériques. Il pointe également, avec un certain amusement, le poids de la gastronomie et de la restauration dans le développement de cette passion.

La suite met l'eau –ou le vin– à la bouche, nous baladant de mets en mets: des crustacés des côtes normandes et atlantiques en passant par les charcuteries, les viandes, les fromages et les desserts, sous leurs différentes formes, fleurissant aux quatre coins de l'Hexagone. Les cartes sont globales dans la première partie, puis locales dans la deuxième, incitant à voyager à travers les différentes régions. Une promenade en France, qui n'empêche pas de déguster des mets d'autres contrées.

Atlas gastronomique de la France Jean-Robert Pitte Éditions Armand Colin 158 pages 25 euros Paru le 26 octobre 2022

«Ceci n'est pas un atlas», une autre manière de lutter

Le volume coordonné par l'historienne Nepthys Zwer, Ceci n'est pas un atlas, permet de mesurer que les cartes peuvent être autre chose qu'un simple instrument de domination. À la suite de Cartographie radicale, co-écrit avec Philippe Rekacewicz, l'ouvrage souligne que la représentation spatiale peut prendre des formes variées et surtout être un instrument de réappropriation de l'espace dans lequel les individus vivent et travaillent. Il s'agit de déconstruire la représentation traditionnelle. La carte devient un outil permettant d'accompagner les conflits sociaux.

Ce livre est une invitation à l'analyse planétaire, à envisager d'autres mondes possibles, ou tout du moins des zones d'autonomie temporaires. Il permet aussi d'examiner les lieux et les territoires des conflictualités sociales et environnementales. Les vingt-et-un exemples proposés sont autant de reflet de micro-expériences.

L'ouvrage est par ailleurs augmenté d'un lexique permettant à chacun de s'approprier une nouvelle forme de cartographie en procédant à quelques rappels utiles (titre, légende, support et intelligibilité par autrui), même si, finalement, les modalités d'expression cartographique demeurent analogues à celles de la géographie traditionnelle.

À travers dix-huit pays, il montre des exemples d'appropriations différenciées des espaces et surtout de la manière de les représenter. Plusieurs cartes et représentations graphiques sont particulièrement originales de par leur capacité à innover. Les auteurs proposent aussi des contre-cartes, comme l'analyse des formes de domination artistique en représentant les contre-expositions qui peuvent avoir lieu.

La carte peut aussi être un moyen de montrer comment la location saisonnière d'appartements meublés est un moyen, pour certains, de s'accaparer l'espace public et locatif; et, inversement, de montrer comment d'autres procèdent à l'empiétement de ces mêmes espaces, que ce soit dans le mouvement contre la location à Oakland ou dans l'étude des squats à Berlin. Ces représentations sont aussi des instruments pour lutter contre les dominations sexuelles, à l'image de la carte des agressions sexistes en Égypte. Elles donnent ainsi une autre vision que des récits ou des articles.

Ces différentes représentations du monde permettent d'illustrer les différents sens que peut prendre, aujourd'hui, la géographie.