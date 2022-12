Ukraine, Russie: les agressés et leur(s) tyran(s)

Temps de lecture: 6 min

Pour comprendre les racines du conflit en Ukraine, il faut se plonger dans le passé lointain et récent, dans les périodes médiévale, révolutionnaire, soviétique et post-soviétique. Une abondante littérature permet d'éclairer le sujet.

De manière anecdotique, le grand écrivain ukrainien Andreï Kourkov revient ainsi, dans L'Oreille de Kiev, sur la guerre civile qui a suivi la première prise du pouvoir par les bolcheviques à Moscou et les débuts de celle en Ukraine. Nous sommes en 1919 –le conflit dure jusqu'en 1921. Il s'agit là du premier volume d'une trilogie qui doit conduire à expliquer la première soviétisation de l'Ukraine.

Le héros, Samson, devenu orphelin après l'assassinat de son père par des cosaques, se retrouve dans une ville aux mains des bolcheviques. Enrôlé par la police secrète du nouveau pouvoir, la Tchéka, il tente alors de trouver une issue lui permettant de survivre tout en composant avec les nouvelles contraintes.

Samson ne le sait pas encore, mais il devra s'emparer trois autres fois de la capitale ukrainienne pour s'imposer définitivement, et l'auteur le fait voguer en eau trouble entre espions et agents en tout genre: les tsaristes, nationalistes, anarchistes et la pègre locale. Un roman jubilatoire retraçant la complexité d'une guerre civile, et qui, du même temps, est un véritable chant d'amour pour sa ville.

L'Oreille de Kiev Andreï Kourkov Éditions Liana Levi 320 pages 22 euros Sortie le 20 octobre 2022

«Voyage en Europe extrême»,

retour en Galicie

Autre bel ouvrage que celui de Marc Sagnol, Voyage en Europe extrême. Son périple mémoriel le conduit, bien avant le début du conflit en Ukraine, dans la Galicie pré-Première Guerre mondiale. C'est dans cette ancienne zone des conflits de l'empire tsariste qu'a vécu la majeure partie de la population juive d'Ukraine.

Traversant ce pays, il y découvre les derniers éléments de la culture juive, assassinée par les nazis entre 1941 et 1944. Pour évoquer ce passé riche et disparu, Marc Sagnol a abondamment et fort à propos recours à des témoignages littéraires.

Voyage en Europe extrême–L'Ukraine Marc Sagnol Les Éditions du Cerf 468 pages 25 euros Sortie le 25 août 2022

«Russes et Ukrainiens, les frères inégaux», domination imposée

Dans la floraison d'ouvrages paraissant autour de la question de l'Ukraine, trois autres livres retiennent particulièrement l'attention: ceux de Serhii Plokhy (Aux portes de l'Europe–Histoire de l'Ukraine), Andreas Kappeler (Russes et Ukrainiens, les frères inégaux du Moyen âge à nos jours) et Anna Colin Lebdev (Jamais frères?–Ukraine et Russie: une tragédie post-soviétique). Ils proposent une histoire sur la longue durée, montrant la spécificité de l'Ukraine face à la Russie, mais aussi son imbrication complète avec cette dernière depuis la fondation de la région slave appelée Rus ou Ruthénie.

Conquises de multiples fois, les populations locales se sentent occupées par les frères ennemis de Russie ou de Pologne. La première indépendance date du XVIIe siècle, avec les cosaques qui refusent la soumission à l'État central et la conquête de type féodal. L'Ukraine est cependant dépecée entre la deuxième moitié du XVIIIe siècle et le XXe siècle. Son indépendance, un temps recouvrée entre 1917 et 1921, est finalement acquise lors de l'effondrement de l'URSS, en 1991.

Dans Russes et Ukrainiens, les frères inégaux du Moyen âge à nos jours, l'historien allemand Andreas Kappeler, qui a rédigé son livre en allemand avant le début de la guerre en 2022 mais après l'annexion de la Crimée en 2012, a choisi d'insister sur la domination imposée à l'Ukraine par la Russie depuis le XVIIe siècle.

Il montre aussi l'imbrication de ces deux cultures et l'émergence d'une spécificité nationale que l'annexion par Catherine II au XVIIIe siècle n'a pas supprimée, mais qui, pour la partie russe, a gommé les différences. C'est l'émergence de la question nationale au XIXe siècle qui a réellement fait apparaître les particularités nationales, notamment linguistiques et culturelles. La soviétisation de l'Ukraine à partir de 1921 a tenté de les annihiler, sans y parvenir.

Russes et Ukrainiens, les frères inégaux du Moyen âge à nos jours Andreas Kappeler CNRS éditions 320 pages 22 euros Sortie le 1er septembre 2022

«Jamais frères?», deux travaux mémoriels de la Shoah différents

Dans Jamais frères?–Ukraine et Russie: une tragédie post-soviétique, Anna Colin Lebedev souligne quant à elle surtout les aspects contemporains. Son livre est divisé en neuf chapitres et couvre trois thématiques: l'histoire, l'unité nationale et la volonté de participer à une nation commune. Elle laisse une place importante au passé soviétique pour expliquer les choix actuels de la Russie.

Comme Serhii Plokhy et Andreas Kappeler, elle revient aussi sur le tragique de l'histoire ukrainienne: la soviétisation impitoyable par l'industrialisation, puis par la collectivisation forcée, les deux famines voulues par le pouvoir, en 1932-1933 puis en 1946, faisant plusieurs millions de victimes. La Seconde Guerre mondiale a également saigné l'Ukraine. Plus de deux millions de juifs ukrainiens ont été assassinés, et huit millions de personnes au total ont été victimes du nazisme.

Anna Colin Lebedev montre que les aspects mémoriels jouent un rôle différent de part et d'autre de la frontière. Ainsi, elle rappelle par exemple à juste titre le traitement mémoriel du génocide juif. En Ukraine, la Shoah est rappelée, près de Kiev, par le monument évoquant le massacre de Babi Yar. Mais en Russie, un silence pesant entoure la Shoah. L'autrice montre ainsi que le massacre de Zmievskaïa Balka, près de Smolensk (ouest de la Russie), qui a pourtant fait 27.000 victimes les 11 et 12 août 1942, est quasiment ignoré.

Jamais frères?–Ukraine et Russie: une tragédie post-soviétique Anna Colin Lebedev Seuil 224 pages 19 euros Sortie le 2 septembre 2022

«Aux portes de l'Europe»,

extrême droite et antisémitisme

Contrairement à d'autres ouvrages qui gomment les aspérités, ces trois livres n'hésitent également pas à évoquer les pages sombres de l'histoire nationale ukrainienne: comme les pogroms commis pendant la guerre civile entre 1917 et 1921 par les bandes de Simon Petlioura. Ce héros nationaliste, s'il n'était pas lui-même antisémite, n'a rien fait pour lutter contre l'antisémitisme de ses hommes.

De même, les exactions des bataillons de collaborateurs nazis de Stephan Bandera pendant la Seconde Guerre mondiale sont largement évoquées. Comme peut l'être la présence de militants d'extrême droite lors de la «révolution orange», sur la place Maïdan ou dans le bataillon Azov. Notons toutefois que s'il y a eu collaboration de quelques milliers d'Ukrainiens, la résistance a été d'une ampleur exceptionnelle dans le pays.

Les trois auteurs reviennent également sur les enjeux actuels de l'histoire de l'Ukraine, de son indépendance à la volonté de russification conduite par le maître du Kremlin.

Aux portes de l'Europe–Histoire de l'Ukraine Serhii Plokhy Gallimard 560 pages 32 euros Sortie le 17 novembre 2022

«Le livre noir de Vladimir Poutine», toujours plus de pouvoir pour le FSB

Un portrait sans concession du dernier tyran russe est également publié par une vingtaine des meilleurs spécialistes des mondes russe et slave (et souvent, par ailleurs, du communisme): Le livre noir de Vladimir Poutine. Dans cet ouvrage, il s'agit de rappeler quelques évidences et pour certaines de les démontrer.

Vladimir Poutine est un fils de l'URSS ayant bénéficié de la manne magique du pouvoir communiste, qui lui a permis d'entrer dans le Saint des saints du régime, les services de sécurité, le KGB devenu FSB à la chute de l'URSS.

Sa fréquentation des cercles libéraux autour de l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, Anatoli Sobtchak, puis de Boris Eltsine, ne lui a pas fait oublier son attachement premier aux services de sécurité qui, depuis son arrivée au pouvoir, ont pris le contrôle de tous les secteurs du pouvoir politique, économique, social. Cette appartenance donne à l'actuel FSB un poids accru dans la société russe. Les pesanteurs de l'organisation d'espionnage lui ont permis de réactiver la gloire passée de la machine répressive, d'une part, et de la grandeur soviétique de l'autre.

C'est ce passé qui explique également le poids grandissant du lobby militaro-industriel et le culte de la patrie comme au temps de l'URSS, même s'il ne demeure que la seule Russie qui cherche désespérément à recréer l'empire. Et, aussi, la mise au ban de toute forme d'opposition dans la société par l'emprisonnement des adversaires politiques ou l'interdiction des associations non gouvernementales, au premier rang desquelles se battaient l'association Memorial, qui œuvraient pour le respect des droits humains en Russie et la mémoire des victimes du communisme.