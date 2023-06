Cinq livres pour explorer l'histoire secrète de l'espionnage

Temps de lecture: 5 min

L'espionnage n'en finit pas de passionner. Toutes les structures étatiques se sont toujours dotées de services de renseignement pour connaître les menaces qui pouvaient peser sur elles et pour évaluer leur importance, ou pour obtenir des informations sur des ennemis potentiels.

L'interprétation des sources vient toutefois parfois traduire l'ambiguïté des perceptions contemporaines. Ainsi, les histoires d'Hérodote peuvent être lues comme des récits sur les cités de la Grèce antique, ou bien comme des informations transmises à Athènes et destinées aux dirigeants de la cité.

«L'Espionnage au Moyen Âge», l'espie, les yeux et oreilles du prince

L'historien Valentin Baricault montre avec brio qu'au Moyen Âge déjà, l'espionnage était central dans les rapports entre les puissances. Son étude, L'Espionnage au Moyen Âge, décortique les sources et les rapports permettant de comprendre ce que cette notion pouvait alors recouvrir.

L'espion en tant que tel est, à l'époque médiévale, appelé «espie» (de l'italien spia ou spio), c'est-à-dire «la personne qui surveille». La surveillance est indispensable pour évaluer la puissance de l'adversaire. L'objectif premier des espions est donc de collecter des renseignements militaires ou, parfois, de distiller de fausses informations chez l'adversaire.

L'auteur dresse les portraits de quelques belles figures d'espions: al-Harawi entre le XIIe et le XIIIe siècle dans le monde arabe; Philippe de Mézières, conseiller de Charles V au XIVe siècle. Il s'agit à chaque fois d'informer un prince, souvent pour préparer une action militaire. Il montre également à travers l'exemple de Louis XI que les souverains ont, pour certains, un sens aigu de l'espionnage.

L'Espionnage au Moyen Âge Valentin Baricault Passés composés 224 pages 19,50 euros paru le 26 avril 2023

«L'Abwehr», retourner les résistants pour décimer les réseaux

À travers les siècles, l'espionnage a perduré et s'est perfectionné pour atteindre, avec la montée en puissance du totalitarisme en Allemagne et en URSS, des degrés de manipulation rarement égalés.

L'Abwehr a été au centre de cela. Le renseignement militaire allemand s'est d'abord discrètement installé dans la France démocratique des années 1930, avant d'avoir ses bureaux à l'hôtel Lutetia. Ayant pignon sur rue ou presque, les services secrets allemands se sont alors livrés à une vaste collecte d'information d'ordre militaire, mais ont aussi participé à des actions contre les principaux réseaux de résistance.

Ils opéraient notamment en retournant des résistants, les poussant à leur fournir des informations qui seraient décisives dans l'arrestation et la capture de figures du mouvement. La chute du «réseau du Musée de l'Homme» en 1942 ou la capture de Jean Moulin, le 21 juin 1943, ont été rendues possibles par cette pratique. Dans son ouvrage, le journaliste Gérard Chauvy analyse également avec moult détails l'itinéraire de Jean-Paul Lien, dont la trahison a permis de décimer le réseau Alliance.

Mais L'Abwehr – 1939-1945: les services secrets allemands en France montre aussi les limites de l'action militaire allemande. En effet, les informations détenues par l'Abwehr étaient connues des services de renseignement anglais qui ont, par un système de contre-information, empêché les Allemands de connaître les dates et lieux des débarquements en Afrique du Nord puis en Normandie. L'auteur souligne par là même la complexité des informations et des contre-informations en matière d'espionnage.

L'Abwehr – 1939-1945: les services secrets allemands en France Gérard Chauvy Perrin 496 pages 24 euros paru le 27 avril 2023

«Au cœur de la guerre froide», «Exilés, émigrés et agents russes», espions et contre-espions

C'est cette même difficulté que l'on retrouve dans deux ouvrages consacrés au renseignement soviétique, Au cœur de la guerre froide – Les combats de l'émigration russe de 1945 à 1960 et Exilés, émigrés et agents russes – Une histoire chaotique.

L'information est une arme. Le travail de l'historien Nicolas Ross souligne que les exilés russes ont à la fois servi dans la guerre froide culturelle et dans la guerre de l'information. À travers l'analyse des solidaristes russes (l'Union nationale travailliste), il montre que l'émigration russe a été utilisée par les services secrets américains et anglais afin d'obtenir des informations sur la situation en URSS d'une part, et de diffuser des messages dans ce pays d'autre part.

Les solidaristes ont ainsi réussi à recruter plusieurs Soviétiques ayant in fine fait l'espionnage pour le compte de la CIA. Ils ont également réussi à faire passer un nombre important de témoignages de dissidents dans le monde occidental.

Au cœur de la guerre froide – Les combats de l'émigration russe de 1945 à 1960 Nicolas Ross Les Syrthes 492 pages 23 euros paru le 17 février 2023

Inversement, le livre des journalistes d'investigation russes Andreï Soldatov et Irina Borogan, Exilés, émigrés et agents russes – Une histoire chaotique, souligne comment les services soviétiques se sont implantés dans les milieux issus de l'immigration russe.

Pendant près d'un siècle, les services russes puis soviétiques les ont infiltrés, ou ont utilisé leurs contacts à l'étranger pour faire de l'espionnage. Cela a joué un rôle majeur dans l'assassinat de Léon Trotski en 1940. De même, ils ont activement œuvré aux États-Unis afin de connaître les secrets de la fabrication de la bombe atomique. Le contre-espionnage américain n'était pas en reste puisqu'il connaissait, grâce au décryptage des codes soviétiques, la nature de l'espionnage sur le sol des États-Unis.

Après la chute de l'URSS en 1991, cela ne s'est pas arrêté: les auteurs détaillent plusieurs affaires récentes comme la tentative d'assassinat de Sergueï Skripal, agent russe travaillant pour les Anglais qui a été mystérieusement empoissonné par les sbires de Vladimir Poutine en mars 2018. Le président russe, lui-même ancien agent soviétique, a fait de l'espionnage et de la contre-information une arme majeure dans le nouvel affrontement entre les démocraties et la Russie. Le FSB place ses pas dans ceux de son ancêtre, le KGB.

Exilés, émigrés et agents russes – Une histoire chaotique Andreï Soldatov et Irina Borogan Gallimard 368 pages 24 euros paru le 6 avril 2023

«Dictionnaire amoureux de l'espionnage», entrées dans l'histoire

Ce rapide tour d'horizon doit être prolongé par l'ouvrage à la fois ludique et sérieux du journaliste Vincent Jauvert. Son dictionnaire embrasse l'histoire de l'espionnage en tant que fait social total et qu'élément central de la culture contemporaine.

Les références cinématographiques disséminées dans l'ouvrage, de James Bond à la série The Americans, en passant par le Bureau des légendes, la géniale série soviétique les Dix-sept Moments de printemps ou encore la série de romans de Gérard de Villiers SAS, montrent l'influence des récits d'espions sur la fiction contemporaine.

Mais le livre est également un excellent moyen de se pencher sur l'histoire de ce phénomène majeur. Il rappelle ainsi qu'avant d'être un auteur à succès, Ian Fleming a travaillé au service de Sa Majesté. Il montre l'importance d'Aldrich Ames qui, pendant plusieurs décennies, a travaillé pour le KGB puis le FSB, ou encore des cinq espions de Cambridge qui, dans les années 1930, ont servi d'agents dormants, puis actifs, pour ces mêmes services. Et inversement, comment l'affaire Farewell a déstabilisé le renseignement soviétique –au début des années 1980, l'espion Vladimir Vetrov, dit «Farewell», a livré à la France les secrets du KGB.

Ce dictionnaire propose enfin de riches notices sur les différents services, expliquant à merveille les multiples acronymes utilisés: DGSE, DST, CIA, MI5, KGB, etc. Le tout forme une excellente entrée dans cette histoire un peu secrète.