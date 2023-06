Pour comprendre le douloureux passé du Cambodge, il faut lire les BD de Séra

Temps de lecture: 3 min

Les albums de Séra plongent dans les origines de la prise du pouvoir par les Khmers rouges et les années de totalitarisme communiste au Cambodge. Le 17 avril 1975, les troupes dirigées par Pol Pot entrent dans Phnom Penh et instaurent la dictature de l'Angkar. Dans ses récits graphiques, Séra revient sur ce passé douloureux, mêlant souvenirs personnels et explications historiques.

L'artiste français est l'un des meilleurs auteurs de bande dessinée. Son travail, mis en images par des traits ciselés, très réalistes, est un mélange d'illustrations personnelles, de couvertures de magazines, de photos redessinées... Le moindre détail y est représenté avec une infinie précision, y compris la terreur dans les traits des visages. La plus grande partie de ses dessins jouent sur des couleurs majoritairement sombres et ocre.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

C'est ce qui fait de lui un auteur incontournable du neuvième art, mais il a aussi pris le rôle de passeur et d'historien de l'extermination d'un peuple par ses dirigeants. Ses quatre albums, Impasse et rouge, L'Eau et la Terre, Lendemains de cendres et L'Âme au bord des cheveux –trois rééditions et une nouveauté– sont remarquables.

«Impasse et rouge», l'avenir tragique d'un peuple

L'œuvre de Séra –qui a découvert la bande dessinée par sa mère, comme il le montre dans l'album L'Âme au bord des cheveux– est le fruit de son histoire. À partir de ses recherches et du drame qui a touché sa famille (la disparition de son père), l'auteur, tout en portant sa mémoire, a voulu comprendre la tragédie individuelle et collective.

Son premier album, Impasse et rouge (publié en 1995 chez Rackham, réédité aujourd'hui, toujours préfacé par l'auteur de BD Jacques Tardi et augmenté d'un dossier documentaire rédigé par la journaliste Véronique Donnat), dessine l'histoire de Seng, un jeune soldat qui combat les Khmers rouges dans les années 1970. Il souligne la violence de la guerre et l'issue fatale qui se profile, pour ce combattant comme pour la population.

Impasse et rouge Séra Delcourt 104 pages 17,50 euros réédité le 22 février 2023

«L'Eau et la Terre», charniers, violence et endoctrinement

Séra a poursuivi son travail avec L'Eau et la Terre (publié chez Delcourt en 2005, préfacé par le réalisateur Rithy Panh, qui interroge les bourreaux dans le documentaire S21, la machine de mort khmère rouge, sorti en 2002). L'héroïne grandit dans le «Kampuchéa démocratique» et traverse les épreuves. Un jour, errant dans la campagne, elle découvre un charnier presque par hasard, avant que ses parents ne soient arrêtés et assassinés par le régime communiste. Le père avait des lunettes.

Cet album décrit les crimes contre l'humanité, l'obligation du travail dans les rizières jusqu'à l'épuisement. Il montre l'endoctrinement subi, le règne de la terreur et l'arbitraire des communistes cambodgiens. Séra évoque le martyr du Cambodge à travers des personnages voguant dans un univers où le quotidien, c'est la mort. Il dessine la violence des Khmers rouges, l'idéologie omniprésente véhiculée par la litanie des slogans: «L'élimination des ennemis n'est pas la conséquence d'une dérive de la révolution. C'est là-même son essence.»

Pour donner un sens pédagogique à son œuvre, il y insère aussi régulièrement des cartes et des données, offrant une mise en perspective historique. On y découvre les charniers, les centres de mise à mort...

L'Eau et la Terre Séra Delcourt 112 pages 17,50 euros réédité le 22 février 2023

«Lendemains de cendres» et «L'Âme au bord des cheveux», difficiles reconstructions

Il a continué son œuvre avec Lendemains de cendres (paru en 2007), consacré à la reconstruction d'un pays marqué par la douleur, la brutalité et la guerre contre les Vietnamiens (décembre 1978-janvier 1979). Il y évoque la fin du conflit et les camps de réfugiés à la frontière thaïlandaise à travers les itinéraires de Nhek et de Chantrea, ainsi que les difficultés à se reconstruire dans un Cambodge exsangue.

Lendemains de cendres Séra Delcourt 128 pages 17,95 euros réédité le 22 février 2023

Un nouvel album complète aujourd'hui le cycle: L'Âme au bord des cheveux. Ce récit graphique est certainement son plus personnel. Séra y revient sur son enfance et son adolescence au Cambodge, jusqu'à son évacuation par l'ambassade de France. C'est aussi un hommage aux journalistes tués durant le conflit et une manière de pointer du doigt la cécité des pays occidentaux et d'une partie de l'opinion face à la progression du régime communiste.

L'Âme au bord des cheveux Séra Delcourt 176 pages 24,95 euros paru le 22 février 2023

Rarement des bandes dessinées auront laissé percer autant d'émotion et de dignité, tout en permettant de restituer l'histoire et de la comprendre.