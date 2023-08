Yves Klein, les femmes-pinceaux et l'«Anthropométrie de l'époque bleue» fatale

Temps de lecture: 7 min

Ce soir-là, les «pinceaux vivants» sont au nombre de sept. Sept jeunes femmes nues qui, selon une chorégraphie dictée par le plasticien, imprimeront bientôt sur une toile blanche des parties de leurs corps enduits d'une épaisse couche de peinture de son «International Klein Blue» (IKB). Rares sont les artistes qui peuvent se targuer d'avoir «inventé» une couleur: le bleu Klein doit sa reconnaissance juridique au liant ajouté au pigment outre-mer synthétique mis au point au XIXe siècle.

Même s'il a réalisé de nombreuses Anthropométries (du grec anthropos, «homme», et métron, «mesure») depuis 1958, Yves Klein –né à Nice le 28 avril 1928– tient à tout particulièrement soigner les détails de cette performance: celle-ci est filmée par une équipe italienne, pour les besoins d'un documentaire qui doit être présenté à Cannes l'année suivante.

Après plusieurs répétitions concluantes, le tournage a lieu dans la nuit du 17 au 18 juillet 1961. Dans une galerie parisienne de la rive droite, face à un orchestre de chambre, les jeunes femmes-pinceaux attendent le signal d'Yves Klein, vêtu d'un smoking. Ce dernier a minutieusement détaillé le scénario de l'action artistique dans le contrat le liant à Gualtiero Jacopetti, coréalisateur du documentaire Mondo Cane (Cette chienne de vie en version française). Yves Klein y a même fait stipuler son droit de regard sur le montage final.

Scandale!

Sur un signe d'Yves Klein, les dix musiciens entament la Symphonie Monoton-Silence: un seul accord (un ré majeur) est tenu pendant vingt minutes, puis cette séquence est suivie d'un silence de durée égale. Absurde? En 1897, Alphonse Allais composait déjà la Marche funèbre composée pour les funérailles d'un grand homme sourd: deux pages de partition sans note, pour rappeler que les grandes douleurs sont muettes.

La Symphonie Monoton-Silence n'est pas une tartufferie hâtivement bricolée, contrairement à ce qu'on serait tenté de croire. Ses exécutants doivent parvenir à produire l'accord sans vibrato ni variation, et à respirer ou à se mouvoir sans interrompre ni perturber le son.

Si l'idée semble farfelue et dans la lignée de la tradition dada, elle n'en reste pas moins une improbable prouesse. «On ne peut même pas vraiment répéter, ce serait trop difficile», confiait le compositeur Roland Dahinden au New York Times en 2013, alors qu'il était chargé de diriger soixante-dix musiciens et chanteurs pour jouer cette symphonie à plusieurs reprises en Europe et aux États-Unis.

Alors que résonne le ré majeur en cette soirée de juillet 1961, Yves Klein commence à étendre son IKB à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau puis d'une éponge, avant de diriger les corps des modèles. Un scandale!, s'offusquera une partie de la presse. La France gaullienne pudibonde renâcle à relâcher sa gaine.

Elena Palumbo Mosca était jeune fille au pair pour les enfants de l'artiste Arman, complice d'Yves Klein et son acolyte des nouveaux réalistes (parmi lesquels Niki de Saint-Phalle ou Christo). Son témoignage en 2022 atteste du sérieux de la démarche de l'artiste: «L'imprégnation de mon corps par le bleu d'Yves avait lieu en silence, dans une atmosphère très intense. Yves, avec des gestes qui rappelaient un prêtre antique, m'indiquait comment appliquer la couleur.» Mais il s'agit bien d'une collaboration, précise-t-elle à l'Agence France-Presse. Les mains d'Yves Klein sont couvertes de gants blancs «pour montrer qu'il ne touchait pas à l'œuvre. Sa participation était conceptuelle.»

Vénus Bleue, 1962

© Yves Klein (français, 1928 - 1962) pic.twitter.com/X5atLgaROE — Brindille (@Brindille_) August 17, 2020

Épatons le bourgeois

Les Anthropométries d'Yves Klein sont aujourd'hui considérées comme des événements clés dans l'histoire de la peinture et de la performance, «qui signalent le glissement de la représentation d'un objet peint sur une toile vers les artistes dévoilant l'art de “faire” une œuvre peinte», pour reprendre les mots de la modèle d'Yves Klein, interrogée par TateShots. Si cela nous semble aujourd'hui insignifiant, il ne faut pas oublier un point crucial: nous sommes tous, vous comme moi, des enfants post-pop art. Yves Klein, lui, n'a pas vécu cette période.

Pour Darren Pih, commissaire d'exposition à la Tate Modern interviewé par le magazine HERO, Yves Klein représente l'artiste qui, sortant de la posture du créateur traumatisé par la guerre, adoptait une attitude se résumant à: «On s'habille, on enfile un costume, un peu comme Joseph Beuys, comme un chaman ou un showman».

La référence de Darren Pih à Joseph Beuys fait écho aux manières de «prêtre antique» rapportées par son modèle. «Dans cette idée, il n'est pas éloigné de Warhol», continue-t-il. Sauf qu'il le précède: l'idée de la symphonie, notamment, lui est venue en 1947 et ses Anthropométries sont arrivées après d'autres œuvres tout aussi choquantes (avec un certain coté «épatons le bourgeois», selon l'expression d'Elena Palumbo Mosca).

Ses monochromes, eux aussi, sont nés dans la deuxième partie des années 1940, au retour d'un long séjour au Japon au cours duquel il est devenu ceinture noire de judo (un sport qu'il enseigne et dans lequel il fait autorité). Cet épisode est significatif dans l'œuvre du plasticien, car comme le rappelle son amie Elena Palumbo Mosca dans Apartamento, «ce que nous appelons les arts martiaux en Occident correspond à l'art du budo au Japon: ce n'est pas un sport, mais un moyen d'atteindre la perfection».

For today's #MuseumsUnlocked religious art - Yves Klein. Ex voto Dedicated to Saint Rita of Cascia (1961). Cascia, Monastero di Santa Rita pic.twitter.com/A3u3r2wLuf — claudio santambrogio (@csantx) June 6, 2020

L'art invisible crée l'émeute

Cette perfection, il a déjà tenté de l'atteindre le jour de ses 30 ans en 1958, dans la galerie parisienne d'Iris Clert. Trois-mille cartons d'invitation au vernissage, valables pour deux personnes, ont été affranchis de faux timbres bleu Klein et envoyés –l'artiste est parvenu à convaincre la Poste, qui ne lui en tiendra apparemment pas rigueur.

Le soir du vernissage, environ un millier de personnes s'engouffrent dans l'entrée de l'immeuble (décorée d'un dais bleu Klein) pour se retrouver dans une pièce peinte en blanc et dépourvue de tableau, sculpture, clou ou cimaise. Elle est absolument vide.

Yves Klein, Le Vide, Galerie Iris Clert, Paris, 1958. pic.twitter.com/lPO2ugZWjT — X-Ray Eyes  (@fearofyou) March 2, 2023

La suite s'avère encore plus étonnante: la rumeur gronde dans Paris et près de 3.000 curieux se précipitent. Trois cars de policiers et des pompiers sont appelés à la rescousse pour contenir la foule. Le lendemain, la galeriste Iris Clert est convoquée à la caserne de la Garde républicaine pour un sermon dans les règles.

Le journal Le Monde recueille les propos d'Yves Klein: «Delacroix dans son journal fait grand cas de la notion d'indéfinissable. Moi j'en fais mon matériau essentiel: le tableau à force d'être indéfinissable se fait ABSENCE.» Parmi les dédicaces consignées dans le livre d'or de l'exposition, ces mots d'Albert Camus résument le succès du jeune artiste: «Avec le vide, les pleins pouvoirs!»

Tourné en ridicule

Son art de la provocation n'échappe à personne. Brocardé par un réalisateur français, Yves Klein dépose une plainte contre lui. Dans Les Godelureaux en 1961 (avec Bernadette Lafont et Jean-Claude Brialy), Claude Chabrol imagine en effet une parodie érotico-kitsch basée sur une performance anthropométrique, qui plus est filmée dans la galerie d'Iris Clert. Yves Klein y est tourné en dérision, son travail présenté comme une farce.

Un demi-siècle plus tard, le regard porté sur son œuvre a évolué: il est le «dernier artiste français avoir eu une influence internationale majeure», assure le critique Peter Schjeldahl dans le New Yorker en 2010. Mais le 12 mai 1962, lors de la présentation du film documentaire Mondo Cane, sa crédibilité va être une fois de plus éprouvée. Gualtiero Jacopetti n'a pas respecté sa part du contrat et la version de sa performance qu'Yves Klein découvre, assis au milieu de centaines de spectateurs, est une grossière distorsion de la réalité.

Les quarante minutes ont été réduites à cinq. La séquence propose nombre de gros plans des modèles nus se peinturlurant lascivement –un effet renforcé par la suppression de la Symphonie Monoton-Silence, remplacée par une bande-son pseudo romantique qui n'aurait pas dépareillé dans un film érotique. Deux faux spectateurs, à la mine exagérément ébahie, se sont glissés dans le montage et semblent trouver la scène particulièrement racoleuse.

Un extrait d'une performance d'Anthropométrie de l'époque bleue. | Gautier Poupeau via Flickr

Clap de fin

Yves Klein y est de surcroît étrangement présenté comme un «peintre tchécoslovaque». Diverses séquences s'enchaînent sans lien les unes aux autres qu'une apparente étrangeté dénuée de cadre contextuel et manipulées pour choquer.

La description de Françoise Giroud évoque ainsi une succession «de chairs mûres de dames américaines sous un vibromasseur, des enfants italiens astiquant des crânes, […] des Noirs de Nouvelle-Calédonie faisant allaiter leurs cochons par leurs femmes, […], des Américains suralimentés se nourrissant de fourmis, […], des Évangélistes exaltés de Nouvelle-Guinée se prosternant devant un dieu-avion». Et la performance Anthropométrie de l'époque bleue est précédée «d'une carcasse de vieille voiture compressée» par son ami Arman.

Les portraits-reliefs de Claude Pascal, Arman et Martial Raysse (1962), par Yves Klein. | Gabriel Arango via Flickr

En sortant de cette avant-première, Yves Klein fait une crise cardiaque. Une deuxième suit. La troisième lui sera fatale: il meurt le 6 juin 1962 à l'âge de 34 ans, deux mois jour pour jour avant la naissance de son premier enfant. Le choc d'une représentation aussi erronée de son œuvre et de sa vision artistique, étalée aux yeux du monde, est-il en cause?

L'annonce de sa mort est au départ prise pour un énième canular de l'artiste. «Mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à s'expliquer», aurait relativisé William Shakespeare. Gageons qu'Yves Klein aurait eu la finesse et l'humour d'en sourire.