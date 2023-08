«Les Dormeurs»: Sophie Calle invite des inconnus à partager son lit

Temps de lecture: 3 min

À la fin des années 1970, la future plasticienne Sophie Calle vient de mettre fin à sept ans de pérégrinations à l'étranger. Âgée de 26 ans, elle retourne à Paris s'installer chez son père. «Je n'avais pas d'amis», racontait-elle à propos de cette époque au Guardian en 2009. Il y a d'autres moyens de s'en faire que d'inviter de parfaits inconnus à partager votre lit. Mais la vue de son lit vide «l'inquiète» au point de ressentir la «nécessité» de le voir occupé. Et il le serait «24 heures sur 24, comme ces usines où on ne met jamais la clé sous la porte».

Ayant laissé derrière elle –mais jamais très loin– des années d'activisme (maoïsme, féminisme, gauche prolétarienne et même lutte pro-palestinienne au Sud-Liban, d'après l'historienne de la photographie Elvire Perego), elle s'ennuie. La photographie l'intéresse, ce qui tombe plutôt bien: elle y voit un moyen d'amadouer ce père féru d'art qu'elle sent déçu par son manque de constance et las de financer ses errances. Au hasard des rues, elle propose à des inconnus de venir dormir chez elle. Elle a pour projet de les photographier et de leur soumettre un questionnaire.

Le premier dormeur arrive le dimanche 1er avril 1979 à 17h. Le vingt-huitième et dernier partira le lundi 9 avril à 10h30 du matin. Elle manque de «dormeurs de jour» et a l'idée d'aller solliciter de jeunes apprentis boulangers du quartier. Ils se méprennent sur ses intentions et pensent avoir été invités à prendre part à une orgie.

Parmi les participants se trouve aussi un jeune acteur du nom de Fabrice Luchini: «Je ne le connais pas. Une amie commune m'a conseillé de lui téléphoner.» Quand un dormeur la laisse en plan, Sophie Calle fait appel à sa mère, à son jeune frère ou à des amis d'amis.

«J'ai donc demandé aux gens de se succéder toutes les huit heures pendant huit jours.»

«C'est comme ça que je suis devenue artiste»

Sophie Calle prend une photo par heure et pose des questions aux visiteurs dont elle enregistre les réponses sur un magnétophone: quels sont leur nom et âge ou profession, quel genre de dormeurs sont-ils? S'endorment-ils en musique? Désirent-ils des draps propres, se masturbent-ils au lit? Elle veut savoir ce qui les a incités à accepter l'étrange proposition qu'elle leur a faite; comment ils imaginent le prochain dormeur, qu'ils croiseront une fois leurs huit heures écoulées…

Les réponses sont utilisées sous la forme de notes venues légender les photos (il y en a entre cinq et douze par dormeur). Leur ton est un peu sec et détaché, presque celui d'un inspecteur de police, ou tantôt analytique comme les observations d'un psychiatre. L'artiste, à la fois intime et distante, commente les sujets de discussion, consigne les positions des dormeurs, enregistre leurs mouvements au cours de leur sommeil ou donne le menu du petit déjeuner qu'elle partage avec eux.

En 1979, elle ne s'imagine pas encore complètement dans la peau d'une artiste (les dormeurs qu'elle sonde lui confient alors ne pas avoir l'impression de participer à une action artistique), mais la performance déploie déjà les ressorts et thèmes chers à Sophie Calle: des images assorties d'une narration, autour d'un «jeu ou rituel autobiographique qui tente de conjurer l'angoisse de l'absence, tout en créant une relation à l'autre contrôlée par l'artiste», détaille la conservatrice Christine Macel.

La vocation est en germe depuis longtemps: Sophie Calle a grandi entourée d'artistes. Et pas n'importe lesquels. Les amis de son père Robert, cancérologue et grand collectionneur d'art contemporain (il dirigera l'Institut Curie dans les années 1980 puis le musée Carré d'art à Nîmes), s'appellent Martial Raysse, César, Annette Messager ou Christian Boltanski (celui-là même qui vendit son âme au diable).

Mais ce ne sont pas eux qui lui donnent le coup de pouce décisif. À l'occasion d'une conférence qu'elle donne en 1999 à Tokyo, Sophie Calle fait cette révélation: «Une des personnes que j'avais invitées à dormir dans mon lit et que j'avais rencontrées dans la rue était la femme d'un critique d'art. Quand elle est rentrée chez elle, elle a raconté à son mari qu'elle était venue dormir huit heures dans mon lit et il a voulu voir de quoi il s'agissait. Et c'est comme ça que je suis devenue artiste.»

Le compagnon dont il est question est le critique et auteur Bernard Lamarche-Vadel. Il rend visite à la jeune photographe et lui demande au sujet de la performance: «Est-ce de l'art?» «Ça pourrait l'être», répond Sophie Calle. Il l'invite à participer à la XIe Biennale de Paris l'année suivante, en 1980. Les Dormeurs y connaissent un succès foudroyant et leur cote n'a depuis cessé de grimper, comme celle de Calle, qui dira de Lamarche-Vadel: «En fait, c'est lui qui décida que j'étais une artiste.»