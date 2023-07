«I like America and America likes me»: Joseph Beuys se fait enfermer avec un coyote sauvage

Temps de lecture: 6 min

New York, le 21 mai 1974. Une ambulance s'arrête devant le 409 West Broadway, dans le quartier de Soho, alors repère des artistes et des jeunes galeries. Les badauds s'attardent devant le spectacle: sur le brancard que sortent du véhicule les employés de la galerie, une silhouette fantomatique est enroulée dans une épaisse couverture de feutre. C'est celle de l'artiste Joseph Beuys (1921-1986).

Mais ce dernier n'est pas souffrant; il proteste. Contre la guerre du Vietnam, plus précisément. L'Allemand refuse de poser le pied sur le sol américain tant qu'elle ne prendra pas fin (elle s'achèvera l'année suivante et aura duré vingt ans). Pour cette action artistique, qu'il accepte de réaliser à l'occasion de l'inauguration de l'espace new-yorkais du galeriste René Block, qui le représente, Joseph Beuys (nom qui se prononce ainsi, si vous vous posez la question) ne foulera que le sol de la galerie.

Une ambulance est venue le chercher chez lui, à Düsseldorf, pour le conduire à l'aéroport. Une autre l'attendait à New York à son arrivée à l'aéroport John-F.-Kennedy. Il repartira par ce même moyen de transport le 25 mai 1974, aussitôt son intervention, intitulée I Like America and America Likes Me, terminée.

Considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire de la discipline, cette performance artistique en inspirera d'autres. En 2017, Anish Kapoor proteste contre l'administration Trump en reproduisant l'affiche originale de 1974, la détournant pour annoncer: «I like America and America doesn't like me». Le Britannique exhorte la communauté artistique internationale à utiliser «l'œuvre pionnière de Beuys comme moteur de changement social», ajoutant: «Notre silence nous rend complices de cette politique d'exclusion.»

Joseph Beuys, qui refuse de «poser le pied aux États-Unis», arrive à la galerie René Block, à New York, sur un brancard et les yeux couverts, le 21 mai 1974. | Joseph Beuys via WikiArt

Capturé dans le désert du Texas

Il n'y a pas eu de publicité tapageuse autour de l'ouverture de la galerie René Block, mais elle est très attendue dans le milieu artistique new-yorkais. Il a ouvert sa première galerie dans Berlin-Ouest dix ans auparavant, à peine âgé de 22 ans. Pour financer son projet, il faisait la vaisselle dans un restaurant ou vendait du miel sur les marchés.

L'homme a du flair: pour le lancement à Soho, on retrouve aux côtés de Joseph Beuys –connu mais encore «commercialement peu rentable» d'après le galeriste– de futurs grands noms de l'art contemporain, parmi lesquels Sigmar Polke ou Gerhard Richter. René Block s'intéresse aux artistes «neo-Dada» du mouvement Fluxus, qui remet en question la notion d'art. Joseph Beuys en fait partie, tout comme le compositeur John Cage, les artistes Nam June Paik, Ben Vautier, ou encore Yoko Ono. Leur nom est inspiré par les mots d'Héraclite: «Toute l'existence passe par le flux de la création et de la destruction.»

Pour Joseph Beuys, «le seul acte plastique véritable consiste dans le développement de la conscience humaine». C'est en ce sens qu'il a imaginé la performance pour René Block. On la connaît aussi sous son nom de code: Coyote. Il y en a un qui attend l'artiste derrière une grille, dans l'enceinte de la galerie. Il vient d'être capturé dans le désert texan.

Obtenir une autorisation légale n'a pas été mince affaire, mais Joseph Beuys obtient l'autorisation de rester en tête-à-tête avec l'animal sauvage trois jours d'affilée. Huit heures par jour, ses seuls accessoires sont sa couverture de feutre, son éternel chapeau, une canne de berger, un triangle et une lampe torche.

Le coyote et le Wall Street Journal

Leurs interactions, que le public est invité à observer de l'autre côté de la grille, sont filmées. Dans un coin de la pièce, le sol est recouvert de paille. Joseph Beuys a enregistré des bruits de turbines qu'il diffuse de temps à autre sur un magnétophone. Chaque jour sont livrés des exemplaires du Wall Street Journal, que Joseph Beuys lit à l'animal avant d'en faire sa litière. La métaphore est facile à comprendre…

L'artiste se transforme en sculpture vivante en adoptant plusieurs poses selon un schéma précis. Seule la canne émerge du feutre. Son attitude est constante, tandis que le coyote réagit différemment au fil de la journée. Critique d'art et amie de Joseph Beuys, Caroline Tisdall est le témoin de son aventure américaine. Dans son livre Joseph Beuys Coyote, elle décrit l'animal comme tour à tour distant, joueur, méfiant.

«Parfois follement surexcité, […] jusqu'à l'agression, il se jetait sur la canne, mordait et lacérait le feutre pour le réduire en lambeaux, dont les touffes ressemblaient à celles de sa propre fourrure alors en période de mue. Ses réactions étaient particulièrement vives lorsque la forme de feutre gisait sans mouvement: il la flairait anxieusement, la poussait du museau ou de la patte avec sollicitude, ou bien il se tenait à l'écart, circonspect et soupçonneux.»

Joseph Beuys enseignant à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf, en Allemagne, dans les années 1960. | dou_ble_you via Flickr

Sculpture sociale

L'animal (entre loup et chacal) s'attaque parfois à l'étrange silhouette ou déchiquette l'un des gants de cuir de l'artiste. La lutte devient rapidement un jeu («Il lui arriva aussi de se coucher auprès du corps ou d'essayer de se glisser sous le feutre.»). Le coyote semble captivé par les actions de Joseph Beuys, figure quasi chamanique de cette «sculpture sociale», dans laquelle l'animal représente le peuple amérindien face à l'homme blanc.

Dans la mythologie des peuples autochtones américains, le coyote est aussi le symbole de la puissance militaire. Si les colons ne sont pas parvenus à pactiser avec l'animal-totem des Amérindiens, Joseph Beuys prouve par ses actions qu'il peut instaurer une relation complice avec lui. À l'issue des trois jours, l'artiste étreint le coyote, qui se laisse faire.

«Un règlement de comptes avec le coyote» était nécessaire pour «soigner son trauma»: Joseph Beuys assure que la «réconciliation karmique du continent nord-américain» est en bonne voie. Son ambitieuse mission accomplie, il peut retourner chez lui.

«Je voulais m'isoler, ne rien voir d'autre de l'Amérique que le coyote», expliquera-t-il plus tard au sujet de cette action. C'est la version officielle –l'officieuse diffère sans doute. Qu'a fait Joseph Beuys pendant ces trois jours, quand il n'était pas à la galerie? Dormait-il dans son ambulance? Cela ne semble pas avoir été documenté. Le flou est volontairement entretenu et il existe plusieurs variantes à l'histoire –dans la pure veine de la mythologie personnelle qu'entretient Joseph Beuys.

Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet («Le silence de Marcel Duchamp est surestimé»), 1964. Dans cette œuvre, le neo-Dada Joseph Beuys relativise l'influence de Marcel Duchamp sur sa propre pratique. | Huub Janssen via Flickr

Du nazisme à l'écologie: un «Pygmalion» de l'art allemand

En 1936, Joseph Beuys a intégré les Jeunesses hitlériennes à l'âge de 15 ans, et participé au congrès de Nuremberg, avant de s'engager dans la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Son passé le hante: il va en majeure partie baser sa pratique artistique sur un épisode imaginaire de sa vie. Pendant l'hiver 1942-1943, le bombardier dans lequel se trouvait Joseph Beuys aurait été abattu en Crimée. Des nomades tatars lui auraient sauvé la vie en le nourrissant de miel, en le recouvrant de graisse et en l'enroulant de couvertures de feutre. Trois matières omniprésentes dans son œuvre, symboles de la guérison de la nation allemande et de la réhabilitation de sa culture.

La performance la plus connue de Joseph Beuys sera régulièrement réinterprétée. «J'aime Montréal et Montréal m'aime» est une œuvre de Thierry Marceau. | Retis via Flickr

Une dizaine d'années après la fin de la guerre, il commence à travailler sur un projet d'œuvre commémorative, Auschwitz-Demonstration. Cofondateur du parti Die Grünen (Les Verts) en 1979, il acquiert rapidement une réputation de «Pygmalion de l'art allemand, […] qui prône la conciliation de la culture et de la nature», annonciateur «de temps nouveaux», décrypte le critique d'art Philippe Mathonnet dans Le Temps.

«En regard de Hitler, le chevalier noir, Beuys apparaît donc comme le chevalier blanc, la figure rédemptrice qui vient rappeler que l'art allemand a toujours été fortement influencé par le spirituel, par les préoccupations métaphysiques.»