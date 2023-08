Emballage du Reichstag: Christo et Jeanne-Claude réunissent les Allemands

Temps de lecture: 4 min

Le 24 juin 1995, les Berlinois ont une sidérante vision: l'imposant palais du Reichstag, érigé cent ans plus tôt, a été entièrement emballé de tissu argenté, tel un gigantesque paquet cadeau qu'on pourrait apercevoir du ciel. Ses 13.000 m2 sont emmaillotés dans 100.000 m2 d'une toile de polypropylène. Pas moins de huit kilomètres de câble ont été nécessaires pour ligoter le bâtiment. Il aura fallu une semaine de travaux, mais plus de vingt ans de négociations et de préparation, aux artistes Christo et Jeanne-Claude pour y parvenir.

Emballé, le chancelier allemand Helmut Kohl ne l'est certainement pas. «C'est une atteinte à la dignité du puissant symbole de l'histoire du pays!», s'insurge-t-il. Trois mois plus tôt, 292 députés allemands ont voté pour que le projet voie le jour, l'emportant sur 223 «Nein». Enfin! Après avoir essuyé trois refus en vingt-quatre ans (et six présidents du Bundestag, le Parlement de la République fédérale d'Allemagne), l'impossible projet a finalement vu le jour.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Le palais alors en rénovation, sous la férule du grand Norman Foster, va rester emballé deux semaines, au cours desquelles cinq millions de curieux viendront toucher et admirer l'œuvre.

«Le fait que l'œuvre soit éphémère génère un sentiment d'urgence chez les visiteurs. Par exemple, si quelqu'un disait “Oh! Regarde l'arc-en-ciel!”, personne ne répondrait “je le regarderai demain”», est-il indiqué sur le site web des artistes. À raison: les curieux se pressent en masse pour admirer l'objet du scandale. «On le regardait sans le voir», s'étonnent des Berlinois. «Une fois qu'on l'a vu comme ça, on ne pourra plus jamais le voir comme avant», confie une jeune visiteuse.

Un symbole de l'Allemagne moderne

Pour le couple d'artistes, c'est un triomphe. Ils y voient le symbole de la réunification du pays. «Ce monument, qui fut construit pour être le Parlement d'une Allemagne unie [une tour par royaume de l'empire allemand dans les années 1890: Bavière, Saxe, Prusse, Wurtemberg, ndlr], a été brûlé par les nazis et bombardé par les Alliés. Aujourd'hui, sa silhouette va enfin respirer. Le vent passera dans le tissu et lui donnera la beauté et le charme des drapés antiques.»

L'épaisse étoffe masque ainsi le passé, apaise la polémique et offre une toile vierge à l'écriture de l'identité allemande moderne. Mais en 1995, la presse peine parfois à prendre l'œuvre au sérieux –comme beaucoup d'autres, un reportage du Journal de 13h de France 2 s'ouvre sur un commentaire incrédule: «Ce n'est pas un canular…»

Plus de trente ans plus tard, la performance s'est non seulement inscrite dans l'histoire de la discipline, mais aussi dans celle de l'Allemagne: «Il n'est pas exagéré de dire que cette extraordinaire prouesse a permis de faire réapparaître Berlin sur la carte du monde contemporain», écrivait ainsi le critique Digby Warde-Aldam pour Artsy, une société de courtage d'art en ligne, en 2018.

Espions communistes et Brigitte Bardot

Aux yeux de Christo, cette victoire possède la saveur particulière de la liberté absolue. Quand il s'y est attelé dans les années 1970, voyageant à Berlin pour la première fois, il craint d'être kidnappé par des espions communistes: vingt ans après que Christo Vladimirov Javacheff a fui la Bulgarie, son pays natal alors sous le joug communiste totalitaire, pour gagner l'Ouest à l'âge de 21 ans, il se sait encore surveillé.

C'est en 1957 que l'étudiant en art décide de sauter dans un train pour Vienne, puis Genève et finalement Paris. Pour subsister, il «faisai[t] des portraits pour des coiffeurs et leurs riches clientes», se remémore-t-il. «En 1958, à Paris, Jacques Dessange m'a demandé de peindre Brigitte Bardot.»

Jeanne-Claude Denat de Guillebon et Christo Vladimirov Javacheff à Berlin, en 1995. | Claude Lebus via Wikimedia Commons

C'est dans la capitale française qu'il rencontre sa presque jumelle (tous deux sont nés le même jour de 1935), Jeanne-Claude Denat de Guillebon: Christo doit peindre la mère de celle-ci. Il trouve à la fille de son modèle, une «rousse flamboyante, comme empaquetée d'un film plastique», d'incontestables qualités esthétiques –et bien plus encore. Quittant Paris pour New York une fois pour toutes en 1964, le jeune couple y vit dans l'illégalité pendant trois ans, jusqu'à ce que Christo et Jeanne-Claude obtiennent finalement leur naturalisation américaine.

Des principes à un million de dollars

Si le couple auto-finance ses grandioses projets, c'est au nom de cette sacro-sainte liberté. «Nous n'avons jamais accepté de subvention ou de soutien financier, car notre liberté compte plus que tout pour nous.» Ils vendent croquis et maquettes de leurs œuvres pour que d'autres voient le jour, mais refusent d'établir toute relation commerciale –même lorsqu'une une chaîne de télévision japonaise leur propose un cachet d'un million de dollars en 1988 (l'équivalent de 2,3 millions d'euros actuels) pour une publicité de soixante secondes.

À l'heure où le projet du Reichstag se concrétise, Christo et Jeanne-Claude bénéficient d'une notoriété internationale (même si on attribue surtout les œuvres à Christo: le nom de Jeanne-Claude ne sera pas systématiquement accolé à celui de son mari avant les années 1990).

La frappante silhouette du Pont-Neuf emballée par le couple en 1985 a mis leurs noms sur toutes les lèvres. Toutefois, leurs actions artistiques sont de nature multiple et ils refusent d'être labellisés «artistes emballeurs», pas plus que «land-artists». Ils s'en défendent sur leur site avec leur humour caractéristique: «Nous croyons en l'importance des étiquettes, mais surtout sur les bouteilles de vin.»

The Gates est un autre type d'installation de Christo et Jeanne-Claude, qui a pris place en février 2005 dans Central Park, à New York. | Carol M. Highsmith via Wikimedia Commons

Triomphe posthume

Jeanne-Claude s'est éteinte en 2009 et Christo en 2020. En octobre 2021, selon les vœux de Christo, son équipe achève L'Arc de Triomphe, Wrapped. Tout est dans le titre: durant seize jours, 25.000 m2 de polypropylène argent et 3.000 mètres de corde rouge, le tout recyclable, enrobent le monument érigé «en hommage à la population, comme une gratification pour les batailles gagnées» selon les mots d'Isabelle Rouge-Ducos, conservatrice en chef du patrimoine interrogée par Géo.

L'ultime projet a lui aussi été entièrement autofinancé grâce à la vente de collages et de dessins préparatoires, de lithographie, de maquettes, etc. Certaines ont été réalisée dès les années 1950 ou 1960. Le rêve de toute une vie.