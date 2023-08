La «Danse du radium» de Loïe Fuller pour Marie Curie: abstraction dansée et phosphorescente

Temps de lecture: 4 min

Dans son film Les Palmes de monsieur Schutz (1997), Claude Pinoteau reconstitue une scène qui s'est déroulée en 1904: on y voit l'avant-gardiste Loïe Fuller dévoilant pour la première fois sa «danse ultraviolette» en hommage à et en présence de Pierre et de Marie Curie, au cours d'un dîner organisé chez ces derniers.

L'Américaine s'élance, vêtue de dizaines de mètres de soie, qui dessinent dans l'espace des volutes fluorescentes de large envergure, guidées par les mouvements frénétiques de ses bras solides. Elle n'a pas le physique d'une danseuse classique. Mais après tout, il n'y a rien de classique chez Loïe Fuller, décidée à réécrire «la conception du spectacle de son époque, en proposant une approche stylisée d'une forme de mobilité en tension constante vers l'abstraction», selon les mots de la journaliste Isabelle Danto pour le centre Pompidou.

Danse abstraite, tutu aux oubliettes

Il y a belle lurette qu'elle a jeté son tutu aux oubliettes pour porter ses costumes structurés, qui géométrisent son corps en mouvement. Pire, elle s'est même débarrassée de son corset, un scandale pour l'époque. Mais sa technique obfusque l'identité de la danseuse, dont on ne fait qu'apercevoir le visage ou le corps.

C'est sa «danse serpentine», la bien nommée, qui signe, à la fin du XIXe siècle, les débuts de la danse abstraite. Là où le ballet traditionnel se concentrait sur les pieds, Loïe Fuller mobilise son torse et ses bras pour faire tournoyer, aidée de longues baguettes cousues à l'intérieur de ses manches, les aériennes étoffes de sa tenue.

La mise en scène est soigneusement élaborée: la danseuse virevolte sur un plancher de verre au travers duquel des sources de lumière colorée viennent se réfléchir sur la soie. De nombreux projecteurs sont braqués sur elle, depuis tous les angles, transformant son corps en des formes éphémères et organiques qui évoquent serpents, papillons ou fleurs.

Loïe Fuller est une défricheuse: aucune autre danseuse solo n'avait atteint telle gloire internationale. C'est elle qui a inspiré à Thomas Edison le tout premier film colorisé de l'histoire du cinéma en 1896, une technique appliquée pour souligner les ondulations de la «danse serpentine» de celle qu'on surnomme la «fée Lumière». Aussi inventive et aventureuse que sa contemporaine Sarah Bernhardt, elle projettera même sur scène des photos de cellules cancéreuses et de squelettes de poissons, ses propres pirouettes baignant dans une lumière argentée.

La Danse du radium ne mettra finalement pas la vie de Loïe Fuller (peinte ici par Koloman Moser, complice de Gustav Klimt) en danger. | Koloman Moser via Wikimedia Commons

Taylor Swift et la danse radioactive

Mary Louise Fuller est née en 1862 dans le Midwest américain. Quand son chemin croise celui de des futurs Prix Nobel, l'artiste est au sommet de sa notoriété. C'est une des reines de la Belle Époque, peinte par Koloman Moser et Toulouse-Lautrec, amie de Rodin, encensée par le poète et critique Stéphane Mallarmé qui voit en elle l'incarnation du mouvement symboliste: «ivresse d'art et, simultané, accomplissement industriel».

La réputation de sa «danse serpentine» l'a précédée à Paris: en 1893, Loïe Fuller est croquée par Toulouse-Lautrec. | Henri de Toulouse-Lautrec / Musée Toulouse-Lautrec via Wikimedia Commons

L'Américaine a déposé une dizaine de brevets pour protéger ses dispositifs scéniques et innovations variées (sels phosphorescents pour les costumes, techniques d'éclairage, etc.). Ses danses, malheureusement, ne le seront jamais: plagiée dès ses débuts, il lui arrive même de remplacer sur scène ses propres imitatrices, comme aux Folies Bergère.

Pour l'anecdote, ce pillage systématique lui vaudra un hommage de la part de Taylor Swift en 2018. La chanteuse, ayant perdu les droits de ses premiers albums, trouve écho dans le destin de Loïe Fuller; la chorégraphie accompagnant sa chanson «Dress» est inspirée de la «danse serpentine».

Pionnière de la danse contemporaine, inventrice, défricheuse et éprise de science: l'influence de «la» Loïe Fuller se fait encore sentir. | Jean de Paleologu via Wikimedia Commons

Passionnée par la science, Loïe Fuller suit avec intérêt le travail des Curie. En 1898, l'année où Marie Curie annonce la découverte du radium, Loïe Fuller installe chez elle un laboratoire dédié à ses recherches sur les effets lumineux. L'admiration est réciproque: les Curie ont vu la Fuller sur scène et apprécié son art.

Ils commencent à échanger en 1902, avant de se rencontrer. Loïe Fuller danse pour eux puis leur demande du radium pour illuminer ses costumes de scène. Les scientifiques lui expliquent qu'elle devra se passer de l'élément radioactif –dangereux, certes, mais aussi trop précieux pour être utilisé à des fins de divertissement. Ils l'aident cependant à comprendre le fonctionnement de la lumière ultraviolette, comme elle l'évoquera plus tard dans son livre Ma vie et la danse.

«Le professeur Curie plaça sur le chemin du rayon un verre transparent rempli d'eau. Le verre et l'eau furent illuminés d'une lumière bleu foncée […]. En un instant, je réfléchis à comment je pourrais transférer les merveilleux éléments de cette poudre à une robe, de façon à pouvoir le montrer au monde. J'ai donc demandé au professeur Curie de me donner un peu de cette poudre. Le laborieux travail qui suivit et pour lequel j'eus recours à l'aide des plus savants chimistes de notre époque ne serait pas intéressant. Il suffit de dire que j'ai réussi.» Reconnaissante, «la Loïe Fuller» leur dédie la fameuse Danse du radium –qui n'a de radioactif que le nom.