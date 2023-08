«Ceci est mon corps»: Orlan offre un morceau de sa joue à la chanteuse Madonna 

Temps de lecture: 4 min

De passage à Paris pour la promotion d'un film, Madonna se voit consacrer, en février 1993, un numéro spécial de l'émission «Coucou c'est nous», rebaptisée pour l'occasion «Madonna c'est Madonna», sur TF1. Aux côtés de la star défilent à tour de rôle une poignée d'invités, d'Agnès Varda à Jean-Paul Gaultier.

Parmi eux figure la plasticienne et performeuse française Orlan. Cette dernière annonce avoir apporté un cadeau pour la chanteuse, «un reliquaire». Il s'agit d'un énorme pendentif de forme circulaire, fait d'un matériau transparent. La caméra ne zoome pas suffisamment, on ne distingue que vaguement son contenu jaunâtre. Orlan insiste pour que l'invitée d'honneur enfile le collier, même s'il «ne va pas avec son costume».

L'action ne semble pas avoir été préparée. En grande professionnelle de la provocation, Madonna parvient presque à cacher son dégoût et sa surprise sous une expression de curiosité détachée. «Est-ce un morceau de votre nez?», demande-t-elle à Orlan. «Non, rectifie la plasticienne. Cela provient de mes joues.» Le pendentif s'inscrit dans une œuvre intitulée Ceci est mon corps... Ceci est mon logiciel.

Madonna ne l'enfile pas, mais minaude d'un air ravi en montrant l'objet à la caméra, avant de déclarer «I will always cherish it» («Je le chérirai toujours»). Le chérit-elle encore? Si l'on a depuis appris que la star possède une impressionnante collection d'art, la presse n'a pas mentionné la présence du «reliquaire». Mais il faut admettre que l'information est aussi difficile à vérifier que la véracité de sa fameuse anecdote sur les œuvres réalisées pour elle, puis reprises et détruites par son ex-petit ami dépité par leur rupture, un certain Jean-Michel Basquiat.

Étude documentaire Le Drapé-le baroque: Madone au jardin, d'Orlan (1986). | slagheap via Flickr

Orlan VS Lady Gaga

En 1993, Orlan s'amuse de la coïncidence de se retrouver face à Madonna, elle qui «a travaillé pendant vingt ans sur l'image religieuse et sur le baroque». Est-elle en train d'insinuer que la diva se serait inspirée de son travail à elle? Si cela semble tiré par les cheveux –ou par le voile–, il faut savoir que vingt ans après cette rencontre sur un plateau de TF1, Orlan intentait un procès à Lady Gaga, lasse de «[lui] servir de R&D».

L'accusant de «copier son univers», notamment ses implants faciaux dans le clip de «Born This Way», elle réclamait un pourcentage des bénéfices engrangés par la star, soit la somme de 30 millions de dollars (26,2 millions d'euros). Deux fois déboutée, Orlan a été condamnée à verser 10.000 euros à la chanteuse, le tribunal de grande instance de Paris estimant que les implants relevaient d'une idée «de libre parcours». Une notion connue de l'artiste française, comme son œuvre peut le laisser supposer.

Spécialiste de ce qu'elle appelle l'art charnel depuis 1978 («un travail d'autoportrait au sens classique, mais avec des moyens technologiques» de son temps, entre «défiguration et refiguration»), Orlan a fait de son corps un «ready-made modifié». «Car il n'est plus ce ready-made idéal qu'il suffit de signer.» Dans l'au-delà, Duchamp doit se sentir bien paresseux. Elle le ferait presque passer pour un arnaqueur.

Pour La Réincarnation de sainte Orlan, l'artiste a fait réaliser son autoportrait idéal et numérisé en piochant dans l'histoire de l'art, avant de se faire opérer pour afficher le nez de la Diane chasseresse de Fontainebleau, le front de Mona Lisa, le menton de la Vénus de Botticelli ou la bouche d'Europe peinte par François Boucher.

Chaque opération était une performance, filmée et diffusée en galerie, avec le but ultime de dénoncer l'absurdité des normes de beauté imposées aux femmes. Depuis une salle d'opération à Newcastle, à Paris ou à New York, Orlan apparaît (sous anesthésie locale) habillée par Issey Miyake ou Paco Rabanne, dans une mise en scène au cordeau, lisant des textes littéraires ou philosophiques.

Peau d'âne n°9: pour échapper au territoire du père, il faut changer de peau, d'Orlan (1990). | slagheap via Flickr

En direct de la table opératoire

Neuf opérations chirurgicales sont réalisées entre 1990 et 1993. Orlan défend en 2004 le sérieux et le sens de sa démarche dans les colonnes de Libération: «C'est une période très courte et lorsqu'on la met en perspective dans mon travail, on voit bien que je ne me suis pas levée un matin en me disant: “Tiens, si je me faisais opérer, ce serait chouette et ça attirerait les médias.” […] Ces opérations s'inscrivaient simplement dans le fil qui se déploie dans l'œuvre et chacune d'entre elles a un style et a été construite sur un texte psychanalytique, littéraire, philosophique.»

L'idée lui est venue en lisant La Robe, un essai de la psychanalyste Eugénie Lemoine-Luccioni. C'est dans une partie consacrée à la «seconde peau» qu'Orlan trouve l'inspiration: «Elle disait en résumé que la peau est décevante, que celle qu'on a ne correspond pas à ce qu'on est.»

En février 1993, avant d'offrir sa chair à Madonna, Orlan déclare sur le plateau de TF1: «Avant, il ne fallait pas représenter le corps ni l'ouvrir. Actuellement encore la société judéo-chrétienne et la psychanalyse s'accordent sur le fait qu'il ne faut pas attaquer le corps. Je pense qu'il s'agit de peurs ancestrales et que, dans quelques générations, il y aura un nouveau statut pour le corps. On s'apercevra qu'on peut tout à fait le remodeler sans que le ciel nous tombe sur la tête.»

Trente ans plus tard, le marché de la chirurgie esthétique et la perception qu'en ont ceux qui n'étaient pas encore ou étaient tout juste nés en 1993 semblent donner raison à la performeuse. Madonna doit bien avoir un avis sur la question, mais on ne saura pas si les paroles d'Orlan ce jour-là ont pu avoir un quelconque effet sur elle.