Chères tétines: le lampadaire «Formes noires» de Serge Mouille

«Les lampes, c'est comme le cul et les nichons, ça se touche!» Serge Mouille n'était pas très woke. Mais la maxime grivoise rapportée par Pierre Émile Pralus est avant tout révélatrice du rapport sensuel qu'entretenait Serge Mouille au métal. Réalisé pour la première fois en 1953, ce lampadaire en acier, aluminium et rotules de laiton poli ne ressemble à aucun autre. Il est long et maigre, planté sur trois pieds de longueurs inégales, doté de trois bras coudés et articulés coiffés de réflecteurs en forme de sein féminin.

Mouille n'aurait pu deviner qu'on se disputerait un jour à prix d'or les originaux (400.000 dollars, soit 367.000 euros pour cette lampe aux enchères en 2021) et rééditions de cette pièce peu commune: créé pour un projet d'architecture intérieure loin de l'Europe, le lampadaire aurait être cantonné à une destinée toute confidentielle.

Ou ne jamais voir le jour, car Serge Mouille (1922-1988) n'était pas destiné à dessiner des luminaires: formé à l'orfèvrerie dès l'âge de 13 ans (il est le plus jeune élève à réussir le concours d'entrée de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, l'Ensaama), il rejoint une fois diplômé l'atelier de Gabriel Lacroix, dinandier acclamé de l'entre-deux-guerres qui a développé une méthode unique de sculpture du métal au marteau inspirée de la chaudronnerie.

On surnomme ce dernier le «prince du métal» (voire le «tyran du métal» pour son exceptionnelle capacité à soumettre le matériau à ses désirs). Le mentor de Mouille le forme à sa technique de sculpture. Mais le jeune Serge ne rêve que d'une chose: réaliser de l'orfèvrerie de table. Il quitte Lacroix pour la prestigieuse maison Hénin. Puis, au sortir de la guerre, en 1945, décide de voler de ses propres ailes et ouvre son atelier.

«Formes noires» et «tétons de négresse»

C'est en 1951 que Serge Mouille rencontre Jacques Adnet, designer et décorateur d'avant-garde dont la renommée a fait le tour de la planète. Directeur de la Compagnie des arts français, il lui demande d'imaginer un luminaire pour de riches clients sud-américains et lui laisse carte blanche. Le projet nécessitera environ deux ans de recherches et de tâtonnements, d'après les estimations de l'actuel codirecteur des éditions Serge Mouille, Didier Delpiroux.

Le lampadaire à trois bras sera le premier objet de la série Formes noires: Mouille décline l'idée en modèles plus compacts et mieux adaptés aux logements urbains. La fameuse «tétine» (un autre réflecteur, de forme plus ronde, et surnommé «téton de négresse») équipe bientôt lampadaire droit à une seule tête, lampe à poser, plafonnier Araignée ou appliques murales. Coquillages (conque, moule) et végétaux inspirent aussi ses dessins.

Lampadaire à un seul réflecteur, lampes à poser… Les Formes noires de Serge Mouille sont inspirées par son observation de la nature (et de la silhouette féminine). | Capture d'écran IDEAT via YouTube

Le résultat est obtenu, explique Pralus, grâce à «une combinaison de tournage, découpe et déformation manuelle contrôlée». Les «formes uniques inaccessibles aux techniques habituelles» qu'il obtient «laissent perplexes les techniciens de l'époque».

L'originalité des œuvres de Serge Mouille n'échappe pas au galeriste pionnier Steph Simon, qui expose les différents modèles dans sa galerie du VIe arrondissement parisien aux côtés des designers Jean Prouvé ou Charlotte Perriand.

Simon lui demande de créer des spots pour les murs de la galerie afin de pouvoir utiliser une ampoule spécifique qui vient d'être commercialisée. Puis au début des années 1960, Mouille imagine une nouvelle forme autour d'un tube à néon: ses lampes colonnes marquent un changement de style radical et rencontrent un timide succès.

Serge Mouille enseigne depuis une dizaine d'années et se retrouve face à un dilemme: s'il ne s'aide pas de machines pour créer ses lampes, il n'aura plus le temps de transmettre son savoir-faire à ses élèves. Fidèle à ses principes, il décide alors de raccrocher sa casquette de concepteur de luminaires en 1964 pour se consacrer à l'enseignement de l'orfèvrerie à l'Ensaama.

Renaissance

Les luminaires de Serge Mouille reviennent sur le devant de la scène vingt ans plus tard: Alan Grizot, qui remettra au goût du jour le design des années 1950, le sollicite et devient son marchand attitré. Il organise dans sa boutique du Marché Serpette aux Puces de Saint-Ouen, en 1983, une rétrospective dont le catalogue est préfacé par Jean Prouvé. Les deux designers se retrouvent deux ans plus tard à l'affiche de l'exposition «Jean Prouvé / Serge Mouille: deux maîtres du métal» en 1985 dans une galerie new-yorkaise.

L'orfèvre-designer s'éteint en 1988. En 1999, sa veuve Gin Mouille et leur ami Claude Delpiroux font le pari fou de relancer la production de luminaires de Serge. Ils seront secondés par d'anciens élèves de ce dernier. Mais un problème se pose: Serge Mouille n'a pas laissé d'archives. Le bruit court qu'ils les aurait détruites après avoir décidé qu'il ne serait jamais lui-même éditeur de luminaires.

Heureusement, Pierre Émile Pralus, qui s'est longuement entretenu avec Mouille pour écrire l'ouvrage de référence sur le designer, a conservé notes et documents. Y ajoutant l'observation minutieuse de quelques exemplaires d'époque, l'équipe touche au but. Les premières rééditions du lampadaire trois bras des Formes noires, fabriquées selon les techniques du maître, sortent de l'atelier au tournant du millénaire.

Beaucoup d'autres suivront. Un siècle après la naissance de Serge Mouille, le lampadaire dégingandé est définitivement sorti de l'ombre.