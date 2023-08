La Navy, chaise pour sous-marins propulsée icône design et reine d'Hollywood

Temps de lecture: 4 min

En août 1942, trois croiseurs lourds de la Marine américaine étaient détruits par les obus et torpilles de l'armée japonaise au cours de la bataille de l'île de Savo, dans les îles Salomon. Le feu qui s'était rapidement propagé avait accéléré leur perte.

Pour éviter qu'une telle débâcle se répète, l'US Navy décidait d'interdire tout matériau combustible à bord de ses vaisseaux. Des revêtements de sol aux gilets de sauvetage, tout devait être résistant au feu. Les marins étaient priés de n'emporter que le strict minimum avec eux et de laisser à la maison jusqu'à leur pommade coiffante, hautement inflammable.

Le mobilier devait respecter les mêmes règles. Un jeune ingénieur, Wilton Dinges, décidait de répondre à l'appel à projets lancé par la Navy avec une chaise résistante à l'eau, à la corrosion, au feu et aux torpilles, mais assez légère (environ 3 kilogrammes) pour être maniable. Fabriquée en aluminium recyclé, un matériau peu coûteux, elle n'était pas magnétique et ne pouvait ainsi dérégler les appareils ni attirer l'attention de radars ennemis.

Le métal plié et soudé était ensuite renforcé grâce à une série de traitements permettant de rendre l'aluminium trois fois plus fort que l'acier. Son assise ergonomique, ses pieds effilés et ses trois barres dorsales en faisaient une assise à la fois versatile, passe-partout et sans faute de goût. La chaise correspondait en tous points aux critères exigés.

Pour prouver qu'elle était particulièrement résistante, Dinges la jeta, devant les officiers de la marine complètement interdits, du huitième étage de l'hôtel de Chicago où les candidats étaient réunis. La chaise s'en sortit sans une rayure et Dinges emporta le contrat.

Publicité Emeco datant des années 1950. | Capture d'écran BRANDMADE.TV via YouTube

Chaque chaise, vante la publicité, peut soutenir une charge de 750 kilos!

Typhons, kamikazes et essais nucléaires

L'Electric Machine and Equipment Company (Emeco) était créée pour produire dans son usine de Hanover, en Pennsylvanie, le modèle 1006 («ten-o-six»), dont les premiers exemplaires sont allés équiper un sous-marin dès 1944.

Pour soutenir le moral des troupes autant que pour les inciter à manier les chaises avec respect, on répandait la légende que sa fameuse assise en creux avait été moulée sur les fesses de Betty Grable. Le poster de la starlette posant de dos en maillot de bain était le plus populaire de la période, vendu à 5 millions d'exemplaires. Si les marines ne pouvaient emporter sa photo avec eux, ils éprouveraient un frisson en se glissant dans l'empreinte de son adorable postérieur.

Il faudra vingt ans à l'entreprise pour redresser la barre.

Deux ans plus tard, après avoir survécu à des typhons, des attaques kamikazes et à deux essais nucléaires dans les îles Bikini, la chaise dite «Navy» avait amplement fait ses preuves. C'est ainsi qu'Emeco a été invitée à équiper de centaines de milliers de ses assises d'aluminium nombre de cuirassés, porte-avions et sous-marins. Chaque chaise Navy est fabriquée selon un processus long et rigoureux qui compte soixante-dix-sept étapes, documentées dans ce film.

L'argent d'abord

Emeco garantissait une durée de vie de 150 ans. La Navy ou 1006, made in America, possédait donc tous les atouts pour exalter la fierté patriotique qu'il fallait alimenter à l'issue de la guerre. Le pouvoir de séduction de la 1006 allait se propager à d'autres institutions. Des armées de chaises Emeco équipaient hôpitaux et prisons, postes de police ou bars et cantines. En 1955, 200.000 pièces sortaient de l'usine Emeco chaque année.

Mais au début des années 1970, Emeco comptait ses pertes. La démilitarisation du pays avait entraîné une nette baisse des commandes. Le coût relativement élevé de la Navy chair la rendait moins attractive que la production bon marché désormais disponible. Propriétaire d'une fabrique de mobilier pour chaînes de fast-food, Jay Buchbinder rachetait Emeco en 1979, avant que son fils Gregg prenne le relais. Il faudra vingt ans à l'entreprise pour redresser la barre.

Une autre légende américaine croise sa route: Coca-Cola.

Les tentatives d'exploration d'autres types de matériaux (comme le contreplaqué) par Emeco n'étaient pas probantes. Puis, «en 1997, j'entends un responsable de clientèle s'époumoner : “Non, je n'enverrai pas les chaises, envoyez l'argent d'abord!” Je lui demande qui était à l'autre bout de la ligne. “Quelqu'un de chez Armani”», se souvient Gregg Buchbinder.

«Giorgio Armani avait commandé des chaises “1006 chairs” pour ses magasins, poursuit-il. Des designers comme Philippe Starck et Terence Conran en achetaient également [pour meubler leurs hôtels et restaurants, ndlr]. La 1006 était devenue “retro chic”. Ce fut une révélation pour moi.»

La chaise Emeco Hudson version Starck (2000). | Wikimedia Commons

Au ciné, au musée, dans la poubelle

Premier designer à collaborer avec Emeco en cinquante ans, Philippe Starck détourne en 2000 la Navy pour créer la Hudson, destinée à équiper l'hôtel éponyme. Le New York Times évoque l'histoire du «célèbre designer français [tombé] amoureux d'une chaise quelconque conçue pour les cuirassés américains de la Seconde Guerre mondiale», qu'il a transformée «en siège de haute couture pour les hipsters».

Inspirées par la Navy chair, d'autres interprétations sont nées de cette collaboration entre la marque américaine et le designer français. Une alliance fructueuse qui ouvre la brèche à d'autres. Dans le catalogue Emeco, on croise aujourd'hui les noms de Frank Gehry, d'Ettore Sottsass, de Norman Foster ou de Jean Nouvel.

Une autre légende américaine croise sa route: Coca-Cola. La «111 Navy Chair» est la toute première chaise fabriquée à partir de bouteilles en plastique usagées (initialement, 65% de PET, 35% de fibre de verre et de ciment). Peaufiné, le modèle en utilise aujourd'hui 170. Depuis son lancement en 2010, la «111» a permis d'upcycler des dizaines de millions de bouteilles.

La «111 Navy Chair», première chaise fabriquée à partir de bouteilles en plastique usagées. | Wikimedia Commons

Il faut dire qu'entre-temps, la chaise Navy a fait une éblouissante carrière au cinéma (Kingsman, Terminator, Matrix, The Dark Knight Rises...) ainsi qu'à la télévision: pas une scène d'interrogatoire de série policière américaine ne se déroule sans elle.

Star de cinéma, pionnière de l'écologie, icône design (la chaise Navy est entrée dans la collection du MoMA de New York en 2001), certes –mais elle a su rester simple.