Tom Holland et «Umbrella»: la vidéo la plus importante d'internet

Temps de lecture: 5 min

Bienvenue dans Anaïs regarde beaucoup trop de choses. Le principe de cette chronique est simple: après avoir regardé tout et n'importe quoi à la télé, notre experte séries Anaïs Bordages repousse ses limites au-delà du petit écran.

C'est un réflexe pavlovien. Lorsque cette vidéo apparaît sur internet, on est obligé de la regarder. Quand elle est finie, on n'a pas d'autre choix que de la relancer. On a beau la connaître par cœur, impossible de résister. Je veux bien évidemment parler de la vidéo désormais légendaire dans laquelle Tom Holland danse sur «Umbrella» de Rihanna.

Deux minutes et vingt-deux secondes de pure exaltation. 142 secondes capables de guérir une dépression, d'inverser la courbe du chômage, et peut-être même de résoudre le conflit israélo-palestinien. Un mélange «genderfuck» de romance, de performance sportive et de parapluies. L'âge d'or d'internet est sans doute derrière nous (l'âge d'or du monde réel aussi d'ailleurs).

Mais il y a une chose que l'on ne pourra jamais nous enlever, en tout cas, tant qu'Elon Musk n'aura pas racheté YouTube, et c'est la vidéo de Tom Holland qui danse sur «Umbrella». Cela ne fait que cinq ans qu'elle a été diffusée pour la première fois, et pourtant, il est difficile d'imaginer un monde dans lequel elle n'existerait pas.

Pour trouver la paix intérieure, certains se tournent vers l'ASMR, le yoga ou la thérapie. Moi, je me tourne vers Tom Holland qui danse sur «Umbrella». Quand je suis triste, je regarde la vidéo de Tom Holland qui danse sur «Umbrella». Quand je suis fatiguée, je regarde la vidéo de Tom Holland qui danse sur «Umbrella» de Rihanna. Quand il pleut et que je me les pèle dans un open space chauffé à 19 degrés, je regarde la vidéo de Tom Holland qui danse sur «Umbrella».

On ne va pas se mentir: en 2023, je l'ai déjà regardée plus de fois que je ne me suis brossé les dents. Et en parlant de dents, je mets au défi qui que ce soit de visionner cette performance sans esquisser un sourire: c'est scientifiquement impossible.

Ce déhanché a été approuvé comme remède contre la grippe par 100% des médecins.

Explosion d'androgynie

Revenons un peu en arrière: cette vidéo nous vient de «Lip Sync Battle», une émission dans laquelle des célébrités s'affrontent en dansant et en mimant les paroles de chansons connues, et dont personne ne se souviendra, si ce n'est pour ces 142 secondes triomphales. Cet épisode désormais culte, diffusé en mai 2017, oppose Tom Holland et Zendaya, qui à l'époque, partageaient l'affiche dans Spider-Man: Homecoming.

Tom Holland, principalement connu à ce moment-là comme la dernière incarnation en date de l'homme-araignée, avait fait ses débuts dans le rôle-titre de la comédie musicale Billy Elliot. En plus d'être un jeune acteur au charme irrésistible, c'est donc un danseur talentueux, qui cache derrière son air juvénile une dose de bravade assez grisante. Et c'est ce qu'il va révéler au monde entier lors de cette performance historique.

Dans une jolie introduction, l'acteur vêtu d'un costard et chapeau melon virevolte sur l'air célèbre de Singing In The Rain. Puis la vidéo bascule. Avec une transition aussi ébouriffante que le raccord de 2001, l'Odyssée de l'espace, la musique nous fait traverser cinquante ans d'histoire en une seconde, et nous transporte de Gene Kelly à Rihanna. Les premières notes d'«Umbrella» retentissent, accompagnées du «Uh-huh, uh-huh» de Jay-Z. Zendaya, à gauche de la scène, est déjà en train d'halluciner. Et puis Tom Holland apparaît.

À cet instant précis, nous sommes tous et toutes Zendaya.

L'acteur a une tenue et une perruque noire identiques à celles de Rihanna dans le clip d'«Umbrella». Il porte du rouge à lèvres. Un veston moulant en satin. Des bas résille. Et un mini-short à dentelle. Ce qui pourrait être traité comme un gag aux relents transphobes («haha, un homme déguisé en femme!») est au contraire d'une sensualité à toute épreuve.

Tom Holland a gagné la «lip sync battle» ce soir-là. Mais il a surtout gagné le cœur d'internet.

Tom Holland, qui n'a alors qu'une vingtaine d'années, est connu pour incarner un ado lycéen au cinéma; c'est peut-être la première fois que le monde le voit de cette manière. (Par «cette manière», j'entends celle qui produit des gloussements incontrôlés). Sur scène, une dizaine de femmes en mini-short dansent aux côtés de Tom Holland, mais personne ne les regarde. L'acteur est magnétique, et partout dans le monde, hommes et femmes envisagent une réorientation sexuelle face à cette explosion d'androgynie.

Extase et perfection

Nous en sommes à cinquante secondes de vidéo. Tom Holland, de dos, ondule en rythme avec son parapluie. Les cris de la foule en délire le confirment: nous sommes en train d'assister au D-Day du lipsync, au Gettysburg des compétitions télévisées. Je n'ai jamais stanné, mais là, je stan .

L'extase émotionnelle s'allie à la perfection technique: le ventilo qui souffle juste comme il faut sur la petite perruque de l'acteur, la synchronicité des mouvements, la réalisation virtuose qui rassemble dans un même plan la prouesse de Tom Holland et l'émerveillement de Zendaya.

Tom Holland guidant le peuple.

Terrassée par l'assurance et la maîtrise de ce Spider-man aguicheur, Zendaya s'écroule sur le sol. Et elle n'a encore rien vu. Alors que Tom Holland continue de se déhancher, la pluie se met à ruisseler sur le plateau de télévision. Et puis les étincelles arrivent.

Un moment presque aussi historique que la prise de la Bastille.

On frôle la surcharge sensorielle. Zendaya est tellement éblouie par la puissance du spectacle qu'elle détourne le regard un instant, et regarde le public, hébétée, l'air de dire «Est-ce que vous aussi, vous voyez ce que je vois?». Jamais nous autres mortels ne pourrons nous identifier à Zendaya, déesse d'1,78 mètre, star de cinéma et icône de la mode, sauf en cet instant, où l'on comprend en même temps qu'elle que son futur petit ami est en train de marquer l'histoire.

Same.

Eh oui. Si la vidéo mérite d'être préservée dans un musée, ce n'est pas que pour ses dizaines de millions de vues, son érotisme grand public ou son renversement des codes genrés. On peut aussi y voir les prémices de ce qui deviendra le «power couple» le plus adorable de la planète. Dans la vidéo, leur complicité saute aux yeux. Deux mois après la diffusion, alors que les rumeurs abondent déjà, un premier article de People affirmera que Tom Holland et Zendaya sont ensemble. Mais les deux co-stars continueront à démentir, jusqu'à une confirmation inespérée en 2021 –année maudite sur tous les plans sauf celui-ci.

Bien évidemment, Tom Holland a gagné la «lip sync battle» ce soir-là. Mais il a surtout gagné le cœur d'internet. Quand j'arriverai au purgatoire, Ted Danson me dira sans doute d'un air plein de reproche que j'ai regardé la vidéo de Tom Holland dansant sur «Umbrella» 25.871 fois, gâchant ainsi de précieuses minutes de vie. Et je lui dirai que je ne regrette rien.