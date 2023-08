Avec «Pearl», le cinéma d'horreur tient une anti-héroïne d'anthologie

Temps de lecture: 5 min

Il en faut peu pour qu'on estime qu'une femme sort des clous: qu'elle ne sourie pas ou qu'elle ait refusé de s'épiler, par exemple. Mais parmi toutes les offenses que la gent féminine peut commettre contre son propre genre, rien ne surpasse le fait d'être hystérique, violente, ou les deux. C'est pourtant souvent, dans la pop culture, ce qui les rend les plus fun.

Les femmes psychopathes de fiction sont forcément subversives, d'abord parce qu'elles tuent des gens, mais aussi car il leur manque certains des plus grands marqueurs de féminité: la compassion, la discrétion, la patience et la douceur.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Autant de traits que vous ne risquez vraiment pas de trouver chez l'héroïne éponyme de Pearl, qui sort directement en VOD ce 16 août. Cette meurtrière, obsédée et stridente, s'inscrit directement dans la lignée des meilleures foldingues du grand écran, celles qui ont un pet au casque, qui cassent des chevilles et qui font bouillir des lapins.

Vous avez peut-être déjà vu le visage maniaque de Pearl circuler sur internet: son sourire est éclatant mais ses yeux semblent appeler à l'aide. Le regard rempli de larmes, la mâchoire crispée et les cheveux rangés derrière de jolis nœuds en dentelle blanche, Mia Goth fixe l'écran avec autant d'intensité que moi quand je vois un magret de canard.

L'image, qui pourrait résumer tout le film, est issue de son générique de fin, un plan-séquence braqué sur les traits de l'héroïne, de plus en plus dérangée et désespérée au fil des secondes.

Starlette dark

Pearl, c'est en fait le deuxième volet d'une trilogie d'horreur, réalisée par le cinéaste américain Ti West. Rassurez-vous, pour apprécier ce prequel, pas besoin d'avoir vu le premier opus, X (une référence à l'industrie du porno, et non à la dernière tentative de rebranding pathétique d'Elon Musk).

Ce dernier suivait une bande de jeunes qui, en 1979, tentaient de tourner un film porno dans une ferme, avant de se confronter à la folie meurtrière de la propriétaire des lieux, une vieille dame nommée Pearl. Le deuxième film nous emmène quant à lui en 1918, pendant la jeunesse de la fameuse fermière… et nous livre la meilleure origin story depuis The Dark Knight.

Pearl vit dans une ferme isolée du Texas avec ses parents, immigrés allemands. Étouffée par la rigidité puritaine de sa mère et le silence de son père infirme, la jeune femme rêve de devenir une star (ou plutôt: «une staaaaaaaaar»). Lorsqu'elle apprend qu'une audition est organisée en ville, elle y voit enfin la chance de s'enfuir et réaliser ses ambitions.

Tandis que X s'amusait à mimer les codes cinématographiques des seventies, rendant notamment hommage à Massacre à la tronçonneuse, Pearl pastiche les films Technicolor de l'âge d'or d'Hollywood, dans la veine du Magicien d'Oz. Un style coloré et féérique qui reflète parfaitement l'idéalisme de son héroïne –et tranche avec la violence de ses actes.

L'un des aspects les plus drôles et grisants de Pearl est son appétit sexuel dévorant.

L'horreur a toujours aimé les paradoxes. C'est un des genres qui a le plus exploité la peur du féminin à des fins grossières et sensationnalistes, mais aussi celui qui a permis la création de rôles féminins principaux à la fois durs, complexes et ambivalents, là où le cinéma traditionnel s'y refusait encore.

Poussant cette tension à son paroxysme, Pearl reprend et subvertit certains des plus gros clichés sur les femmes: c'est à la fois une ex tarée, et une starlette prête à tout pour briller. Mais le film offre à son personnage une noirceur, une complexité et une attention rarement vues dans le cinéma d'horreur, et en fait ainsi une des héroïnes les plus marquantes du genre.

Désir féminin irrépressible

L'un des aspects les plus drôles et grisants de Pearl est son appétit sexuel dévorant. En inadéquation totale avec la pudeur requise par les mœurs de son époque, Pearl a, comme on dirait dans le jargon, la culotte en feu. Son désir atteint d'ailleurs des sommets d'absurde et de malaise dans une scène déjà culte, où Pearl se masturbe lascivement contre… l'épouvantail planté dans le champ à côté de chez elle. Avant de se ressaisir et hurler «JE SUIS MARIÉE» au mannequin impassible, naturellement.

Mais l'homme de paille n'est pas sa seule conquête. Sans nouvelles de son jeune mari Howard, parti au front, Pearl se laisse rapidement séduire par un beau projectionniste de la ville. Lorsque ce dernier lui fait visionner un film pornographique, loin de s'offusquer, la jeune femme témoigne un vif intérêt pour ces images illégales et transgressives (un clin d'œil au personnage de Maxine, l'actrice porno que l'on suivait dans le film X, également jouée par Mia Goth).

Entre les mains de quelqu'un d'autre, Pearl aurait pu être une caricature misogyne.

Preuve que les «fuckboys» existaient déjà en 1918, le projectionniste ne tarde pas à se détacher de Pearl après avoir obtenu ce qu'il désire. Lorsqu'il invente une excuse bidon, la fermière déboussolée se transforme en furie et lui hurle de ne pas la quitter. Avec son visage recouvert de traces de mascara et son besoin pathologique d'être aimée, Pearl devient une incarnation aussi comique que dérangeante du pire cauchemar des hommes.

La scène suivante, qui a provoqué des applaudissements dans les deux projections auxquelles j'ai assisté, fournira une profonde catharsis à toutes celles à qui on a déjà demandé de «se calmer» après avoir été maltraitées par un amant médiocre.

A star is born

Si la pauvre Pearl ne dispose malheureusement pas du «X factor» nécessaire pour devenir une star, Pearl est quant à lui un véritable écrin pour le talent de son actrice principale, Mia Goth. La jeune Anglaise à la voix fluette, déjà remarquable dans Emma. ainsi que dans une succession de projets horrifiques et subversifs (A Cure for Life, High Life ou Suspiria), y réaffirme un peu plus son puissant magnétisme.

Entre les mains de quelqu'un d'autre, Pearl aurait pu être une caricature misogyne. Mais le scénario (que l'actrice a coécrit avec Ti West) et la finesse d'interprétation de Mia Goth en font une anti-héroïne jouissive de subversion. L'actrice, qui est de presque tous les plans, oscille sans cesse entre l'émotion, la comédie et le malaise.

Derrière toute sa noirceur, elle révèle alors la figure tragique, voire pathétique, d'une jeune fille que sa propre banalité pousse au meurtre.

Si le film contient quelques moments de gore mémorables, l'horreur de Pearl émane surtout de la psychologie de son personnage. Adoptant son point de vue dérangé dès les premières scènes, il la montre en train de glisser de plus en plus dans le déni, la folie et la violence, jusqu'à commettre des actes profondément tabous.

Deux moments se démarquent. Il y a le fameux générique de fin, déjà culte aux États-Unis. Mais aussi un long monologue filmé en plan-séquence, où la jeune femme se confie à sa belle-sœur. Derrière toute sa noirceur, elle révèle alors la figure tragique, voire pathétique, d'une jeune fille que sa propre banalité pousse au meurtre.

Longtemps réduites à de la chair à canon, des objets sexuels ou de simples «scream queens», les actrices de films d'horreur n'ont pas toujours été considérées avec beaucoup de respect à Hollywood. Au grand dam des critiques et du réalisateur du film, l'indéniable tour de force de Mia Goth a d'ailleurs été ignoré par les Oscars en début d'année. En France, le film ne sortira même pas sur grand écran –mais ce n'est pas une raison pour ne pas vous jeter dessus.

Pearl de Ti West avec Mia Goth, David Corenswet, Tandi Wright Durée: 1h43 Sortie VOD le 16 août 2023

X est disponible en VOD et sera disponible le 1er septembre sur OCS.