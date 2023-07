Pourquoi choisir entre «Barbie» et «Oppenheimer»? J'ai vu les deux

Temps de lecture: 5 min

Bienvenue dans Anaïs regarde beaucoup trop de choses. Le principe de cette chronique est simple: après avoir regardé tout et n'importe quoi à la télé, notre experte séries Anaïs Bordages repousse ses limites au-delà du petit écran.

Oubliez la finale de Roland-Garros, le Festival de Cannes ou le couronnement de Charles III. Aucune de ces occurrences anecdotiques ne fait le poids face à l'événement culturel le plus important de l'année 2023. Sa mission? Sauver le cinéma. Son nom? BARBIEHEIMER. Ou, selon certaines écoles, Barbenheimer… On préfère le premier, même si Wikipédia semble avoir tranché en faveur du second.

This is the greatest movie ever made pic.twitter.com/SAEgnhBew4 — Letterboxd (@letterboxd) July 7, 2023

Entre les violences policières, le prix de l'électricité et la planète qui brûle, on a déjà du mal à trouver une bonne raison de se lever le matin en ce moment. Pourtant, la journée sainte du mercredi 19 juillet nous en a donné deux.

Ce jour-là sortaient ainsi en salles deux des films les plus attendus de l'année. Oppenheimer de Christopher Nolan, sur le père de la bombe atomique, et Barbie de Greta Gerwig, consacré à la poupée en plastique sur laquelle vous exerciez des actes de cruauté capillaire sans nom dans votre enfance.

Un miracle s'est produit

«Oppie» versus Barbie: tout semblait opposer ces œuvres situées aux deux extrêmes du spectre genré et cinématographique. Une rêverie féministe rose bonbon censée réveiller la petite fille qui sommeille en nous, et un biopic sombre de trois heures réalisé par le cinéaste préféré des films bros (mais si, vous savez, ceux qui tiennent à vous expliquer la fin d'Inception en soirée).

Cillian Murphy avec une cigarette entre les doigts, un pantalon à pinces et une grosse cravate, contre Ryan Gosling en tenues pastel, mèches blondes décolorées et man-scara. Les cordes épiques et menaçantes de Ludwig Göransson face à la pop euphorique de Dua Lipa. D'un côté, une puissante réflexion à la fois politique et existentielle, et de l'autre, un film sur Robert Oppenheimer.

Mais dans un monde de plus en plus régi par les conflits et les divisions, un miracle s'est produit. Pourquoi opposer deux bonnes choses, aussi différentes soient-elles? Après tout, personne ne nous a jamais demandé de choisir entre les fraises et la raclette, si? Plutôt que l'affrontement, les cinéphiles de tous bords ont alors choisi l'union.

Ainsi est né·e Barbieheimer (oui, Barbieheimer va au-delà de la binarité de genre). La sortie simultanée des deux films s'est transformée en phénomène culturel incontournable. En promotion, les équipes ont commencé à parler autant du film concurrent que du leur. Des t-shirts ou des posters ont été créés pour célébrer cette messe cinématographique sans pareille. Et lorsque la journée du 19 juillet est enfin arrivée, un double-programme semblait inévitable pour beaucoup de spectateurs.

Le lecteur averti sait déjà que les marathons cinématographiques de l'extrême ne me font pas peur. Attendant ces deux films avec autant d'impatience que mon retour d'impôts, j'ai donc décidé, moi aussi, de passer mon mercredi au cinéma en compagnie de l'inventeur de la bombe A et de la poupée en plastique responsable de tous mes troubles dysmorphiques.

Sachant que le matin même, j'avais également réussi à obtenir deux places pour la tournée française très convoitée de Taylor Swift (l'autre événement culturel majeur du moment), je peux sereinement affirmer qu'il s'agissait de la journée la plus importante de mon existence. Certes, à la fin de cette épopée, je n'avais plus d'argent, plus de tympans, et plus de vessie. Mais j'avais vécu un moment d'histoire, et ça, ça n'a pas de prix.

Quel ordre choisir?

Avant le grand départ, restent encore les questions logistiques: dans quel ordre regarder les deux films? En d'autres termes, faut-il être team Barbieheimer ou Oppenbarbie? Entamer la journée avec le plus long ou le plus court? Le plus sérieux ou le plus fun? Après un long débat interne, j'ai décidé de suivre les conseils d'Issa Rae et de commencer par le plus gros morceau: me réveiller dans la violence avec Oppenheimer, et enchaîner avec la douceur sucrée de Barbie pour l'heure du goûter.

En arrivant à 9h45, je constate que je suis loin d'être la seule à m'être motivée: difficile de trouver une rangée entièrement libre (pourtant le plus grand plaisir des projos matinales). Le film de Christopher Nolan est plus long qu'un Paris-Bordeaux, mais grâce à un impeccable sens du rythme, il passe à toute vitesse.

Quant à l'image testostéronée du film, elle se confirme immédiatement: dans Oppenheimer, on ne trouve pas seulement l'homme éponyme, mais TOUS les hommes. Cillian Murphy, Matt Damon, Robert Downey Jr., Gary Oldman, Kenneth Branagh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, Tony Goldwyn, Dane DeHaan, Alden Ehrenreich, Jason Clarke, et même un frère Skarsgård dont j'ignorais vaguement l'existence (combien sont-ils dans cette fratrie?). On dirait un enrôlement militaire: est-ce que tous les hommes d'Hollywood en bonne santé ont été priés de se présenter au casting d'Oppenheimer sous peine d'être poursuivis pour trahison?

Si t'es un acteur blanc entre les âges de 25 et 70 ans et t'es pas dans Oppenheimer t'as raté ta vie — Anaïs Bordages (@AnaisBordages) July 19, 2023

Après la pause déjeuner, c'est l'heure d'enchaîner avec Barbie, et une nouvelle fois, la séance de 14h30 est quasiment pleine. Certains spectateurs sont entièrement habillés en rose. D'autres, sans doute fraîchement sortis d'Oppenheimer, finissent discrètement leur casse-croûte devant les bandes-annonces.

Le film démarre et on ne regrette pas notre choix stratégique. Rien de tel pour finir un double-programme ciné que cette sucrerie absurde, nostalgique et gentiment féministe (affreusement consumériste aussi, mais ceci est une autre histoire). La salle est conquise, on sourit à s'en faire des crampes aux joues, et on se prend même à verser quelques larmes devant le destin de Ken et Barbie (oui, vraiment).

À l'heure de faire le bilan, on se dit qu'en fait, Barbieheimer devait arriver: malgré leurs palettes de couleurs radicalement opposées, les deux films ont beaucoup plus de points communs qu'on ne pourrait le croire. Chacun souligne à sa manière l'hypocrisie des créateurs, et la difficulté à séparer création (ou science) et politique: Oppenheimer en espérant favoriser la paix grâce à une arme nucléaire, et Greta Gerwig en tentant de réaliser un film féministe produit par Mattel.

Surtout, il s'agit de deux œuvres de qualité, portées par d'excellents cinéastes, capables de capter toute l'attention culturelle et de déplacer les foules en salles –on apprendra plus tard que les deux films ont déjà battu plusieurs records d'entrées. On ne cesse depuis des années de prédire la mort du cinéma, et il y a certes beaucoup de raisons de s'inquiéter de sa santé. Mais pour le moment, on peut au moins se réjouir du succès de Barbieheimer, et remercier cette fusion cinématographique inattendue d'avoir mis un peu de paillettes dans notre été.

360.000 entrées Premier Jour pour #Barbie , le meilleur démarrage pour Warner depuis Dark Knight Rises :) pic.twitter.com/y5DfbO06LO — Marion PISTO (@MarionPisto) July 20, 2023

