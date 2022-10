L'étrange histoire des archives Barragán: une lettre arrive toujours à destination

Temps de lecture: 5 min

Deux jours ont passé depuis que l'historienne d'art a reçu cette «peu orthodoxe» demande de la part de Jill Magid. À une journaliste venue l'interviewer à Weil-am-Rhein, Federica Zanco confie son admiration pour l'artiste (dans quelle mesure la tendance de Magid à la mise en abyme artistique influence-t-elle cette déclaration? Zanco sait que n'importe lequel de leurs échanges ou une notion évoquée entre elles peut se retrouver intégrée à l'œuvre).

Elle insiste cependant sur les différences de leurs attentes respectives: «J'aimerais lui demander […], vous dites que [les archives] devraient retourner au Mexique. Mais vers qui? Dans quelles circonstances? Elle a raison, le contrôle institutionnel est froid, antipathique, bureaucratique. Mais les fondations sont créées pour s'attaquer à ces aspects problématiques.»

The Proposal a mis Jill Magid dans l'œil d'un cyclone médiatique. Une « bataille passive-agressive », un projet « grotesque, digne d'un musée des horreurs ». Un des descendants de l'architecte, Tadeo Pintado Barragán Cervantes Omana, écrit une lettre ouverte dénonçant un « énorme scandale et une profonde tristesse ». Il avance même que les membres de la famille ayant donné leur aval au projet n'étaient en aucun cas proches de l'architecte (les papiers officiels exposés par Magid prouvent qu'Hugo Barragán Hermosillo, lui aussi neveu de l'architecte, avait toute autorité pour transférer au gouvernement mexicain la responsabilité des cendres).

Un autre membre de la famille rétorque que ses proches «se moquaient bien de lui de son vivant, et encore plus après sa mort. Cette personne est certainement furieuse de n'avoir reçu aucune compensation là-dedans. J'estime que ce projet est génial! » D'autres –journalistes, critiques d'art ou amateurs– partagent son avis.

Cuauhtémoc Medina, conservateur en chef du musée d'art contemporain de l'université de Mexico (MUAC), rappelle que l'œuvre n'est pas le diamant lui-même, mais la proposition. Il a essuyé une volée de critiques acerbes pour avoir exposé l'œuvre de Jill Magid, comme A letter always arrives at its destination (the Barragán archives ).

Interrogé au sujet d'une autre exposition organisée en Chine, il explique même avoir trouvé plus facile à gérer la censure qui lui a été imposée que les « pressions invisibles, arbitraires » subies à l'époque au Mexique autour de The Barragán Archives. « L'œuvre a laissé un impact dans l'art contemporain, pas uniquement au Mexique mais dans le monde.» Il a permis d'élargir le dialogue, consacré à la question du statut du leg artistique et de l'accès à celui-ci.

Barragán, cette «Frida Kahlo de l'architecture»

Le scandale, estiment certains, a éclipsé l'œuvre « et terni la réputation de Barragán ». La curatrice Laura Ayala Castellanos y consacre même un livre intitulé 525 gramos. Jill Magid: La transformación de Luis Barragán . Elle y raconte l'histoire de l'œuvre et la controverse que celle-ci a déclenchée.

«Au Mexique, on prend les choses de manière personnelle», témoigne Federica Zanco. «Ce peut être une bonne chose ou une mauvaise.» Son nom, son portrait sont parus dans la presse, elle a été montrée du doigt. «C'était sans appel.»

Son seul cheval de bataille? Protéger l'héritage de Barragán pour qu'il évite de tomber dans le cliché, qu'il soit réduit à une image symbolique et réductrice. Voire à un usage mercantile. Barragán, dit-elle, devient un peu plus chaque jour «la Frida Kahlo de l'architecture». Les autorisations qu'elle finit par accorder servent la plupart du temps à illustrer des «magazines de mode pour un article traitant du rose, “la nouvelle couleur de ce printemps”».

Une semaine plus tôt, toujours en avril 2016, paraissait la campagne publicitaire internationale de Louis Vuitton. Sous l'objectif du photographe Patrick Demarchelier, l'actrice Léa Seydoux jouait les mannequins pour vêtements et accessoires de la marque, déambulant dans les écuries San Cristobal .

En septembre 2016, Jill Magid dévoile un nouvel ajout à The Barragán Archives: pour Ex-voto , elle imagine notamment des chevaux de fer-blanc. Il y en a quatre; un cinquième verra le jour si Federica accepte la demande et que les archives retrouvent le chemin du Mexique.

Grand écran

Deux ans plus tard, en 2018, The Proposal fait ses débuts sur grand écran au festival du film de Tribeca avant d'être distribué en salles. « Cela fait un moment que je voulais faire un film . Mon travail suit une trame narrative, avec chaque exposition déroulant en temps réel un nouveau chapitre au fil de mon histoire. Je me positionne comme un protagoniste, m'utilisant moi-même, comme un outil, pour pénétrer des systèmes et les questionner. C'est un procédé qui crée des situations subtiles et dramatiques dont se dégage un sentiment cinématographique.» C'est la distance avec les systèmes auxquelles elles s'attaquent qui, dit-elle, les fait «parfois paraître absurdes et fictionnels».

L'idée du documentaire a été poussée par Laura Poitras , réalisatrice oscarisée et productrice exécutive de The Proposal.

«Avec The Barragán Archives, comme avec tous mes projets, j'étais constamment en train d'écrire. Je pensais en faire un nouveau livre, puis je me suis concentrée sur le script.» Chaque «chapitre» est ainsi filmé en temps réel. L'histoire se déroule comme une enquête à la fois intime et internationale, visuellement soignée et dans une ambiance rêveuse, énigmatique. Une bande-son ciselée vient parachever l'œuvre. The Proposal a également le mérite de rendre la saga des Barragán Archives, cette œuvre au multiples tiroirs et rebondissements, limpide aux spectateurs.

Le film est visionnable en Europe sur Collecteurs et dans la salle de projection de l'espace Nouveaux Medias du Centre Pompidou . Le musée français a acquis l'œuvre, ainsi que d'autres chapitres de The Barragán Archives, exposés depuis cet été.

Jill Magid y réalisera justement une performance le 27 octobre prochain (Dearest Federica) avant que soit proposée une projection de The Proposal dans la Petite Salle .

Dernier rebondissement?

Au mois de mai, Vitra annonçait l'ouverture de la Barragán Gallery au Vitra Schaudepot. Le site de la Barragan Foundation précise qu'un lieu d'étude sera mis à disposition des visiteurs, mais l'accès continuera de se décider «au cas par cas», sous des « circonstances exceptionnelles » et après le dépôt d'une demande détaillée. Qu'en pense Jill Magid? «La nouvelle de l'ouverture de ce nouveau bâtiment, réalisé pour abriter les archives et des expositions, est plutôt excitante. Peut-être, j'ose l'imaginer, mon projet a-t-il joué un rôle dans la décision d'autoriser un plus large accès au fonds.»

Et qu'en est-il de la bague, que les visiteurs du centre Pompidou ne verront pas? «La proposition, The Proposal, s'adressait à Federica. Depuis qu'elle lui a été faite, la bague a voyagé jusqu'à la Kunst Halle Saint-Gall, au San Francisco Art Institute, au MUAC, et au musée Hammer de Los Angeles. Elle est en train de rejoindre une collection mexicaine publique –mais il est entendu que la proposition à Federica tient toujours, si d'aventure elle décidait de partager les archives au Mexique.» Jill Magid n'a peut-être pas encore écrit le dernier chapitre de The Barragán Archives.

Performance Dearest Federica, le 27 octobre 2022 au centre Pompidou, avec projection de The Proposal dans la Petite Salle.