Le sexe est omniprésent dans l'espace public. Impossible d'acheter si ce n'est un simple yaourt sans se faire suggérer quelque chose de coïtal! Nous sommes nombreux et nombreuses à en avoir marre. Au cœur des luttes féministes, il y a le fait que nos corps sont systématiquement sexualisés. Et s'il existe fort heureusement de plus en plus de contenus permettant de se réapproprier la connaissance de nos corps, de se connecter à nos désirs de façon décorrélée des standards patriarcaux et hétéronormatifs, que faire lorsque notre désir est précisément celui de ne pas faire de sexe?

En 2023, le non-sexe est un espace qui reste à créer. On est ensemble pour commencer à le construire

