Dans cet épisode on te parler des fringues!

Comment s'habille-t-on dans un société sexiste à plusieurs titres ? Derrière la mode et les paillettes, il y a des personnes qui souffrent à toutes les étapes de la chaîne de production.

Petites pensées aux personnes qui produisent nos habits dans des conditions de travail meurtrières. Aux warriors qui ne peuvent pas s'habiller parce que l'industrie textile est encore beaucoup intolérante pour faire des tailles adaptées à leurs morphologies et/ou handicaps.

Racisme, classicisme, sexisme, grossophobie et validisme. Derrière les rayons bien achalandés des prêt-à-porter les oppressions sont multiples. Comment on fait quand on veut boycotter la fast fashion mais que les quelques marques éthiques que l'on connaît sont beaucoup trop chères pour nous? Ou que l'on est prêt ou prête à mettre le prix mais que la marque ne fait pas notre taille?

Merci à Shérazade, M, Mathou, Mathou, Linda!

Références:

–stopgrossophobie

–Big Fat fashion

–Gabriel Deydier (autrice de On ne nait pas grosse)

–Almé

–Make my lemonade

–Daily Paris

–Podcast Splash de Nouvelles Écoutes: «Faut il vraiment vendre nos vêtements sur Vinted ?»

Nos insta perso :@Zin_ai, @zazem et @margaidq; @lezazemistan

Production, réalisation: Marie Picard, Culture Pixelle

Musique: Matthieu Pernaud @mrlematt