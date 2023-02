Dans cet épisode, on va parler de la fin de l'amour, la vraie fin!Parce que….«Iels furent heureux et eurent beaucoup d'enfants», c'est la carotte qu'on met sur les chocolats en coeur rouge qu'on voit dans tous les magasins depuis des semaines. Pendant qu'on nous martelle avec l'amour éternel et hétéronormatif on s'est dit que c'était le moment de parler de séparation!Tu as peut-être vécu une séparation difficile? À ton initiative ou celle de l'autre? Tu as peut-être lutté contre une dissonance cognitive, c'est-à-dire une envie de partir et de rester à la fois .Dans tous les cas, cet épisode est fait pour toi. Il y a tant à dire que nous avons décidé de faire cet épisode en deux volets: dans le premier on a parlé de vivre sa séparation quand elle est acceptée de part et d'autres car cela reste une épreuve à tous les niveaux. Dans celui-ci on va voir comment on peut faire face aux violences dans les contextes de séparation.

–Les couilles sur la table «violences conjugales, banalité du mâle» avec deux chercheurs chercheuses Gwénola –Sueur et Pierre Guillaume Prigent

–Louise Mey «la deuxième femme»

–Louisadonna



Merci à Patricia, Oanell, Céline, Rafaelle, Marie et toutes les warriors qui ont participé à cet épisode en nous envoyant des vocaux, des MP sur Insta ou qui ont balancé leur ex au tribunal misandre.



@Zin_ai, @zazem et @margaidq

@lezazemistan



whats app : 07 45 65 56 75

[email protected]

@yessspodcast



Marie Picard, Culture Pixelle