Dans cet épisode, on va parler de la fin de l'amour, la vraie fin!

Parce que….«Iels furent heureux et eurent beaucoup d'enfants» c'est la carotte qu'on met sur les chocolats en coeur rouge qu'on voit dans tous les magasins depuis des semaines. Pendant qu'on nous martelle avec l'amour éternel et hérétonormatif on s'est dit que c'était le moment de parler de séparation!



Tu as peut-être vécu une séparation difficile? A ton initiative ou celle de l'autre? Tu as peut-être lutté contre une dissonance cognitive, c'est-à-dire une envie de partir et de rester à la fois. Dans tous les cas, cet épisode est fait pour toi.

Il y a tant à dire que nous avons décidé de faire cet épisode en deux volets:



Dans celui-ci on parle de vivre sa séparation quand elle est acceptée de part et d'autres car cela reste une épreuve à tous les niveaux et



Dans le deuxième on va voir comment on peut faire face aux violences dans les contextes de séparation.

Référence:

–Self-care ta mère, le podcast mal-être de Binge Audio.

–Virginie Despente King Kong théorie

–Hors série : Le sexe pour toustes

–Manifesto 21

–Podcast lesbienne au coin du feu

–Louisadonna

–Podcast singel jungle



Remerciement

Merci à Ophélie, Colline, Anthéa , Alice , Coco et Louisa



Nos insta perso:

@Zin_ai, @zazem et @margaidq

@lezazemistan



Pour nos envoyer vos vocaux:

whats app : 07 45 65 56 75

[email protected]

@yessspodcast



Production, réalisation: Marie Picard, Culture Pixelle