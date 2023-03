Aujourd'hui on va parler du pouvoir des mots. M_O_T_S.

Ceux qu'on écrit, ceux qu'on lit, ceux qu'on scande. Les mots sont un outil. Un outil de partage de nos vécus et de nos luttes. Certains mots nous marquent plus que d'autres, certains nous donnent de la force et aujourd'hui on aimerait vous partager ces lectures qui vous ou nous ont empouvoirées.

Références:

Soufi, mon amour de Elif Shafak.

La bâtarde d'Istanbul de Elif Shafak.

Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie.

Mon cœur bat vite de Chimamanda ngozi Adichie.

Shérazade Leksir du compte Instagram Stopgrossophobie.

La Deuxième Femme de Louise Mey.

Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes? Hanane Karimi.

https://shed-publishing.com/.

Racha Belmehdi de Rivalité Nom féminin.

Tu as un joli visage de Shérazade Leksir.

Selfie comment le capitalisme contrôle nos corps de Jennifer Padjdemi.

Remerciements:

Karen, Emma, Shérazade, Amélie et Patricia…

Nos insta perso:

@Zin_ai, @zazem et @margaidq

@lezazemistan

Pour nos envoyer vos vocaux:

Whatsapp: 07 45 65 56 75.

[email protected].

@yessspodcast.

Production, réalisation:

Marie Picard, Culture Pixelle.