Faire l'amour dans le noir, se sentir redevable de la personne qui te désire sans te demander si tu la désire, éprouver le besoin de compenser avec une performance digne d'un scénario X...les exemples sont hélas légion! Si tu fais partie des (trop) nombreuses personnes pour qui la violence des standards de beauté s'est glissée jusque dans ton lit alors ce hors série est fait pour tes douces oreilles. L'omniprésence des représentations minces blanches et valides conjuguée aux injonctions à la beauté et au sexe ne sont pas sans conséquences. Lesquelles? et surtout: comment on en sort?



