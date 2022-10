YESSS Le #MeTooPolitique de Zina Publié le 30 octobre 2022 à 10h00

Margaïd Quioc temps d'écoute : 34 min Épisode bonus - Dans un contexte où la parole se libère quand au sort des femmes et des personnes minorisées dans les espaces décisionnels, nous avons voulu donner la parole à Zina.

Yesss apporte sa contribution au #MeTooPolitique!



Dans un contexte où la parole se libère quand au sort des femmes et des personnes minorisées dans les espaces décisionnels, nous avons voulu donner la parole à Zina qui en plus de faire partie de la Yesssteam est une sacrée warrior de la vie politique.



Nous avons crée pour l'occasion un «tribunal misandre» , opportunité pour nombre de warriors d'imaginer le monde de demain. Vous savez? Celui qui sanctionne le sexisme. Le sous-titre est une proposition d'un.e auditeurice en référence au livre de Mathilde Viot, que l'on évoque ici et que l'on vous recommande chaudement : «L'homme politique moi j'en fais du compost» (tout un programme).



Épisode présenté par Magaïd Quioc et Zina Mebkhout, produit par Marie Picard