Cet épisode en partenariat avec «Soif de sens».Des mères prêtes à faire la révolution pour protéger leurs enfants! Avec Fatima Ouassak du syndicat Front de Mères et autrice du livre «La Puissance des Mères».«Salut les warriors, c'est Dina de Yesss. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons nos meilleurs voeux pour l'année 2023, que l'on espère pleine de victoire contre le patriarcacat. Pour commencer en beauté, on vous présente le travail de "Soif de sens", un podcast écolo, féministe et solidaire. Nous ici on parle de "warriors", et "Soif de sens" parle de "badass qui changent le monde", mais vous l'aurez compris l'idée est la même. On a choisi de vous faire écouter l'épisode où la brillantissime Fatima Ouassak parle de la puissance des mères face à la violence des institutions. Bonne écoute et surtout bonne année.»

Le livre de Fatima Ouassak: La Puissances des Mères

Le syndicat Front de Mères: https://www.front2meres.org

