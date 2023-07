Avant de partir en vacances, l'équipe de YESSS lance un appel à l'aide!

«Bonjour à toi Warriors qui nous écoute, depuis peu ou depuis toujours. YESSS a besoin de toi pour continuer d'exister. Comme on l'a évoqué dans l'épisode 52, depuis deux ans l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10.000 auditeurs·rices à nous écouter chaque mois.»

Pour continuer à faire vivre nos victoires sur le sexisme du quotidien, on a besoin d'argent pour financer la prochaine saison. Et oui, vous proposer deux fois par mois un podcast de qualité c'est beaucoup de travail! Et il nous tient à cœur de proposer ce contenu gratuitement, sans sponsoring de marques pour assurer notre indépendance.

Alors pour nous donner de la force rendez-vous sur notre cagnotte Lydia «de la force pour les warriors» .

Merci pour ton soutien:

Zina, Marga, Elsa et Marie

Références:

–https://milf-media.fr/

Nos insta perso:

@Zin_ai, @zazem @margaidq et @lezazemistan

Pour nos envoyer vos vocaux:

Whats app: 07 45 65 56 75

Mail: [email protected]

Instagram: @yessspodcast

Production, réalisation:

Marie Picard, Culture Pixelle

Musique:

Matthieu Pernaud @mrlematt