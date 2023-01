Épisode 49 - Pour l'instant dans cette série on a beaucoup parlé de violence, de sexisme de racisme… Mais on avait aussi envie de kiffer.

Bienvenue dans la 3ème partie de cette série de 3 épisodes «Gaming et féministe». Pour l'instant dans cette série on a beaucoup parlé de violence, de sexisme de racisme… Mais on avait aussi envie de kiffer. Et quand on dit jouer, on entends plaisir, émotion, partage. Et quand on est fatiguées de se battre pour prendre sa place et ben ça fait du bien de souffler…

Donc on se met au fond du canapé et on allume la console.



Un épisode en partenariat avec la revue Déferlante.On est toustes des warriors !



Références :

-Afrogameuses

-Life Is Strange créée par Dontnod Entertainment, développée par Dontnod Entertainment et Deck Nine et éditée par Square Enix

-A Normal Lost Phone développé et édité par Accidental Queens,

-Spiritfarer par le studio canadien Thunder Lotus Games

-The Artful Escape édité par Annapurna Interactive

https://itch.io

