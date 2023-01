Bienvenue dans la 2ème partie de cette série de 3 épisodes «Gaming et féministe», deux mots qui sont pas souvent associés, ou en tous cas qui déclenchent des descentes d’organes à certains. pourtant la moitié des gamers sont des gameuses, 47% pour être exact.Dans cette seconde partie, on va parler de ce qui permet de changer les représentations. Comment le secteur et des pratiques des professionnels font pour faire évoluer les habitudes blanctriarcale du secteur! Tomas et Camille nous parle de Game Impact, créateur d'un guide qui s’adresse aux créateurices dans lequel vous donnez des conseils super utiles - et surtout précieux - pour diversifier les représentation.Un épisode en partenariat avec la revue déferlante,On est toustes des warriors !Références :https://revueladeferlante.fr@ladeferlanterevuehttps://www.afrogameuses.com@afrogameuseshttps://gameimpact.frNos insta perso :@Zin_ai, @zazem et @margaidq@lezazemistanPour nos envoyer vos vocaux :whats app : 07 45 65 56 75@yessspodcast