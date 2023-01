YESSS Gaming féministe - 1ère partie Publié le 8 janvier 2023 à 22h12

Margaïd Quioc temps d'écoute : 59 min

Épisode 47 - Dans cette première partie, on va parler histoire du rejet des femmes dans les jeux vidéos, spécificité du milieu, qui est un reflet de la société mais qui a des spécificités.

Bienvenue dans la 1ère partie de cette série de 3 épisodes «Gaming et Féministe», 2 mots qui sont pas souvent associés, ou en tous cas qui déclenchent des descentes d’organes à certains. Pourtant la moitié des gamers sont des gameuses, 47% pour être exact..



Dans cette première partie, on va parler histoire du rejet des femmes dans les jeux vidéos, spécificité du milieu, qui est un reflet de la société mais qui a des spécificités. évolutions positives mais très fort backlash toujours actuellement, qui va avec le backlash post-metoo.



Un épisode en partenariat avec la revue Déferlante, avec:



-Jennifer Lufau, fondatrice, présidente et porte-parole de l’association «Afrogameuses» qui lutte pour une meilleure représentation et insertion professionnelle des femmes noires dans le secteur du jeu vidéo. Ce collectif non mixte réunit aujourd’hui plus 1300 femmes dans le monde.



-Lucie Ronfaut, journaliste indépendante, spécialiste des nouvelles technologies et la culture web. Elle signe chaque semaine pour Numérama la newsletter «#Règle30» qui traite de l’actualité numérique sous un angle féministe et inclusif. Retrouvez dans le numéro 8 de La Déferlante, son article sur le sexisme dans les jeux vidéo.



On est toustes des warriors!



Références :

https://revueladeferlante.fr

@ladeferlanterevue



https://www.afrogameuses.com

@afrogameuses