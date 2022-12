Enregistrement en public pour un épisode un peu spécial à la Mairie des 1er et 7ème arrondissements de Marseille, dans le cadre de la journée JCRAINS DEGUN organisée par le CIDFF PACA et le réseau Solidarité Femmes 13, qui œuvrent depuis plus de 50 ans auprès des femmes afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et la déconstruction des logiques de domination et la lutte contre les violences.

Pourquoi le 25 novembre ? Parce que c’est la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Cette journée a été instaurée le 25 novembre 1999 par l’ ONU. La date du 25 novembre a été choisie en mémoire des trois sœurs Mirabal, militantes dominicaines brutalement assassinées sur les ordres du chef d’État, Rafael Trujillo.

Pour cet épisode nous avons une invitée spéciale, Fabienne Lacoude, la créatrice de Milf média qui a écrit «Darone et féminisme» et qui réagira aux témoignage et pour préparer l’épisode, on a fait des ateliers avec des femmes à Marseille, elles nous ont raconté leurs victoires, merci beaucoup pour vos témoignages précieux !!

Références citées dans l'épisode:

Milf media

Livre Daronne et féminisme

Les Contraceptés – Enquête sur le dernier tabou

Virginie Despentes, King Kong Théorie

Moi c’est madame

Épisode présenté par Magaïd Quioc et Elsa Miské, produit par Marie Picard, Ateliers Pixelle dans le cadre de la journée je crains dégun.

Merci à CIDFF Solidarité femme 13 à la mairie du 1, 7 Marseille, J’cruns degun, CIDFF PACA, Solidarité Femme 13, au public, à Haris Wirtz pour la réalisation à Florent pour le son en live, aux Ateliers Pixelle et Marie Picard pour la production.