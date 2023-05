Dans cet épisode on te parler des fringues! S'habiller c'est pas seulement se couvrir le corps de tissus pour se protéger du froid et du soleil. Tu le sais, c'est un geste qui répond à tout un tas de codes et d'injonctions. Et puis surtout surtout on le connaît l'enfer de s'habiller «pas trop sexy mais pas trop couverte non plus». Bref quelle galère devant la penderie!

En vrai c'est super dur de s'habiller mais heureusement, heureusement on est une super communauté de warriors, on a plein de ressources pour s'entraider. Donc on te propose d'écouter attentivement les témoignages qui vont suivre vraiment c'est de la haute couture.

Merci aux Warriors qui ont témoigné, anonyme, Keisha et Julia

Références:

–La Matrescence, «Peut-on éduquer sans préjugés sexistes nos enfants ? Les inégalités de genre en questions – Manuela Spinelli – Chercheuse et autrice»

–Juste Avant, un podcast documentaire en 7 épisodes, sorti le 1er décembre 2019. Ovidie questionne la façon dont on éduque une adolescente quand on est mère et féministe.

–@soyonselegantes : «Image de soi & colorimetrie, Conseiller en image Loren, Coach en image éthique – No diktats».

–Marie Dasylva : Coaching professionnel des personnes minorisées. Stratégies de sortie de crise et de prise de pouvoir au travail.



Pour nos envoyer vos vocaux

–whats app : 07 45 65 56 75

–[email protected]

–@yessspodcast

Production, réalisation :Marie Picard, Culture Pixelle. Musique: Matthieu Pernaud @mrlematt