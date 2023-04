On parle de warriors et de séparation, de sororité entre belles-soeurs et belles-mères, de bouquins et d'ateliers d'écriture!

Un épisode bonus avec Margaïd, l'occasion de partager les retours qu'on a eus sur les derniers épisodes parce que vous êtes nombreuses à nous écrire et ça nous fait plaisir. On parle de warriors et de séparation, de sororité entre belles-soeurs et belles-mères, de bouquins et d'ateliers d'écriture!

Références:

–Le podcast Free from desire par la journaliste militante asexuelle et aromantique Aline Laurent-Mayard ;

–Le Milf média ;

–@atelier glaneuse sur Instagram;

–Les Quatre Filles du docteur March de Louisa May Alcott;

–Ma vie avec les chimpanzés de Jane Goodall;

–Boubou cote ouest;

– Le prieuré de l'oranger, série d'heroic fantasy de Samantha Shannon;

–Colossale -Tome 1, une bd de Rutile et Diane Truc chez Jungle;

–Hunger de Roxane Gay;

–Alice legendre, fondatrice d'ateliers d'écriture féministe. Liber.

Nos comptes Instagram personnels : @Zin_ai, @zazem et @margaidq @lezazemistan

Pour nos envoyer vos vocaux :

Whatsapp : 07 45 65 56 75

[email protected]

@yessspodcast

Production, réalisation : Marie Picard, Culture Pixelle

Musique: Matthieu Pernaud @mrlematt